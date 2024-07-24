罕見畫面曝光！座頭鯨衝破水面「頭一歪」撞翻船　2漁民拋飛落海

▲座頭鯨衝出海面，不慎撞翻漁船。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國新罕布夏州外海上演罕見畫面，一頭座頭鯨（humpback whale）突然衝破水面、一躍而起，卻在關鍵時刻歪了頭，正好落在一艘漁船船尾，當場把船撞翻，2名漁民也應聲落海，相關畫面都被鏡頭拍下。

《紐約郵報》報導，這起事件23日發生在朴茨茅斯（Portsmouth）外海約半英里（約800公尺）處，漁船閃避不及就被撞翻，2位漁民落海時也沒有穿救生衣，幸好附近還有多艘漁船，迅速趕來救援。

美國海岸警衛隊證實，畫面中所有人員都平安獲救或離開，而座頭鯨也沒有受傷。

這段影片在X瘋傳，被一些網友形容是座頭鯨「生氣了」。不過，專家指出，這種說法非常荒謬，因為整起事件只是一次「瀕臨悲慘」的巧合，而不是座頭鯨被激怒。

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN — Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024

藍色海洋保育協會（Blue Ocean Society for Marine Conservation）聯合創辦人兼研究主任舒爾特（Dianna Schulte）直言，「這是一場意外」，而漁船不幸停在那裡。根據影片，這頭座頭鯨未成年，身長可能有30英尺（約9公尺），衝破水面時正在覓食，「鯨魚會張大嘴巴游向魚群，然後再把嘴巴閉起來。」

舒爾特解釋，座頭鯨傾向待在距離海岸約15英里（約24公里）的地方，不過近期大西洋油鯡數量激增，可能吸引這頭未成年座頭鯨靠近海岸，利用淺水區提升捕獵優勢。她也指出，座頭鯨的不尋常蹤跡，已經在過去幾周引起廣泛注意，漁民應該也知道這件事。

她強調，認為鯨魚「被激怒」或「行徑惡劣」的想法很荒謬。鯨魚在捕食時，魚群密度往往很高，「牠們的視線無法穿透魚群，所以不知道上面有什麼，尤其在像是今天的陰天。所以，鯨魚甚至不知道有艘船在那。」她已經研究鯨魚30年，「我從沒看過座頭鯨會蓄意撞船。」