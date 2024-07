罕見畫面曝光！座頭鯨衝破水面「頭一歪」撞翻船　2漁民拋飛落海

▲座頭鯨衝出海面,不慎撞翻漁船。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國新罕布夏州外海上演罕見畫面,一頭座頭鯨(humpback whale)突然衝破水面、一躍而起,卻在關鍵時刻歪了頭,正好落在一艘漁船船尾,當場把船撞翻,2名漁民也應聲落海,相關畫面都被鏡頭拍下。

《紐約郵報》報導,這起事件23日發生在朴茨茅斯(Portsmouth)外海約半英里(約800公尺)處,漁船閃避不及就被撞翻,2位漁民落海時也沒有穿救生衣,幸好附近還有多艘漁船,迅速趕來救援。

美國海岸警衛隊證實,畫面中所有人員都平安獲救或離開,而座頭鯨也沒有受傷。

這段影片在X瘋傳,被一些網友形容是座頭鯨「生氣了」。不過,專家指出,這種說法非常荒謬,因為整起事件只是一次「瀕臨悲慘」的巧合,而不是座頭鯨被激怒。

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN