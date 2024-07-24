納坦雅胡訪美出席國會演說　將會見拜登、川普

▲以色列總理納坦雅胡將出訪美國。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列總理納坦雅胡22日抵達美國，預計將於當地時間24日在美國國會進行演說，並於25日前往白宮獲美國總統拜登接見，兩人的會面將在拜登召開退選記者會之後。同時，納坦雅胡也安排前往佛州海湖莊園會晤美國前總統川普，並與美國副總統賀錦麗會面。據悉，川普卸任後，曾批評納坦雅胡無法阻擋哈瑪斯入侵。

根據《華盛頓郵報》、《以色列時報》，納坦雅胡22日抵達美國後，受到拜登確診、拜登宣布退選等影響，當天在美國並無安排公開行程，直到24日才會前往美國國會進行演說，雖然在次數上將超越英國前首相邱吉爾，不過此次美國副總統賀錦麗因行程安排而無法出席主持演說，預估在美國國內的關注度有限。

納坦雅胡、拜登的會面將安排於美東時間25日下午1時舉行，這是去10月7日以色列慘遭巴勒斯坦激進武裝恐怖組織哈瑪斯入侵、拜登造訪以色列後，兩人之間的首次會面。同時，白宮也確認了兩人的會面，並安排兩位領導人會晤美國人質的家屬。

▲拜登去年10月訪問以色列後，納坦雅胡將於25日訪美會晤拜登。（圖／路透）

報導指出，納坦雅胡、拜登的會談原本預定於23日舉行，但確診新冠肺炎後的拜登一直在德拉瓦州接受隔離，而拜登23日下午才從德拉瓦州返回華府。

儘管拜登自詡為民主黨以色列的支持者，且哈瑪斯發動襲擊以後，美國拜登政府堅定和以色列站在同一陣線，但拜登和納坦雅胡對於以色列在加薩地區的後續行動、人道救援、平民死亡人數、巴勒斯坦建國必要性等議題上存在分歧。

另一方面，美國前總統、共和黨總統候選人川普多次透過社群平台透露他與納坦雅胡的會面時間，先是表示會面將於24日舉行，隨後又宣布24日舉行，最後又在Truth Social寫道，「應納坦雅胡的要求，我們將會議改到7月26日星期五」。

一名以色列官員透露，納坦雅胡與川普的會談將在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園舉行。以色列總理辦公室表示，會議將不會對媒體開放，屆時納坦雅胡只會在佛州停留幾個小時，返回華府度過安息日。

▲川普在卸任前，一直與納坦雅胡維持不差的關係。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，儘管納坦雅胡、川普對彼此之間相當瞭解，但近年兩人之間的關係卻相當緊張。原本，川普在總統任期以內，與納坦雅胡相處融洽，白宮協助以色列實現關鍵目標，包括實現與阿拉伯國家的外交關係正常化，並將美國大使館遷移至耶路撒冷。

然而，自從拜登2020年當選美國總統後，川普卻批評納坦雅胡「恩將仇報」，因為納坦雅胡祝賀拜登勝選，去年10月7日哈瑪斯攻擊以色列時，川普也批評以色列政府疏於戰爭工作的管理，尤其納坦雅胡未能阻止哈瑪斯攻擊。

另外，儘管賀錦麗因為行程安排的關係，未能前往主持納坦雅胡的國會演說，但兩人依舊安排會面。賀錦麗將針對以哈局勢發表意見，認為現在是時候「結束戰爭」，以求達成確保以色列安全、所有人質獲釋、終結巴勒斯坦人民痛苦的目標，確保巴勒斯坦人享有尊嚴、自由、自決等權利。