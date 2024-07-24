美選倒數103天！賀錦麗料率民主黨迎戰川普　一圖看選舉關鍵日期

▲2024美選倒數103天，賀錦麗預計將代表民主黨對陣共和黨的總體候選人川普。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普將代表共和黨，在11月5日的總統選舉中對陣民主黨總統候選人。在現任總統拜登宣布放棄連任後，外界認為民主黨將派出他的副手賀錦麗迎戰。在這場關鍵性選舉中，ETtoday新聞雲根據路透社整理出以下時程，列舉了接下來到2025年1月就職日前與美選有關的事件時間表。

8月7日前：民主黨將舉行虛擬投票，正式提名總統候選人。民主黨全國代表大會預計在8月7日前提名一位總統候選人，這是俄亥俄州最初的投票認證截止日期，不過該州後來推遲了截止日期。

8月19日至22日：民主黨全國代表大會。

9月10日：這是拜登總統先前和川普同意在ABC舉行第二次總統辯論的日期。拜登今年7月退出競選後，川普聲稱辯論應由福斯新聞主持。

9月18日：川普是第一位被判有罪的現任或前任美國總統，他將在曼哈頓封口費案中被判刑，他被裁定偽造文件以掩蓋支付費用讓一名色情女星噤聲的罪行，如果法官決定維持原判，川普將被判刑。川普否認在封口費案中有不當行為，並曾表示他計劃提出上訴。

11月5日：選舉日。

11月下旬：選舉結果可能需要好幾天才能揭曉，特別是如果選舉結果很接近，而且郵寄選票也是一個因素。

1月6日：副總統在國會聯席會議上主持選舉團點票，宣布結果與當選人。在2021年1月6日點票之前，當時的美國總統川普抨擊他的副總統彭斯（Mike Pence）拒絕試圖阻止國會認證拜登當選。 當天，美國國會大樓遭到騷亂者的襲擊。 國會兩院後來恢復工作，並認證拜登獲勝。

國會隨後通過《2022年選舉計票改革和總統過渡改進法案》，要求眾議院和參議院五分之一議員批准，才能考慮對某一州的選舉結果提出質疑，這比以前的門檻高得多，當時兩院的任何一位議員都可以啟動質疑。

1月20日：當選總統與副總統就職典禮。

