美國特勤局不斷出包！年輕男朝白宮開槍、特工白嫖　歐巴馬任內最慘

▲川普耳朵濺血，右手握拳舉高，後面還有美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日出席賓州巴特勒一場造勢時，意外慘遭一名20歲男子「業餘槍手」暗殺，儘管最後子彈僅從耳邊掃過，但此次美國特勤局（US Secret Service）卻成為眾矢之的，就連特斯拉執行長馬斯克都批評其專業性。從近年來看，美國特勤局不斷出包，尤其在前總統歐巴馬就任時，發生的意外最多。

根據BBC，美國特勤局維安人員必須扛起高風險、且所謂零失敗的使命，必須不惜一切代價護衛美國總統、前總統、總統候選人和其家屬，必須經過嚴格且長時間的艱難訓練。一名非裔女性特工透露，從甘迺迪在總統競選期間於1968年慘遭槍殺以來，該部門便一直履行高風險使命，特勤局特工從民眾視野中消失，轉而在外圍某個地方守護。

然而，美國特勤局從歐巴馬就任總統以後，在2009至2017年之間便不斷出包，至少發生過4次狀況，且每一次都是無法饒恕的重大疏失。包括2011年11月，當年21歲的白人男性賀爾南德斯（Oscar Ramiro Ortega-Hernandez）坐在車上，以突擊步槍透過車窗朝白宮掃射80槍，至少7發子彈擊中白宮，儘管當時歐巴馬並不在白宮，但歐巴馬的女兒正在裡面睡覺。

2012年4月，在歐巴馬出訪中南美國家哥倫比亞前，美國特勤局的幾名特工竟然在哥倫比亞卡塔赫納（Cartagena）召妓「鬆一下」，且完事後還忘了給錢，儘管賣淫在當地某些地區並不違法，但該起事件是在一夜酗酒後發生的，引發外界對於安全方面的擔憂。

2014年，白宮又發生重大疏失。一名美國退伍軍人奧馬爾•岡薩雷斯手中持刀、越過柵欄，從前門跑進白宮，且還跳過主樓層的大部分區域，最後才遭到一名特工制服。事後他竟然聲稱，他闖入白宮的原因，是想要告訴總統歐巴馬「天要塌了」。

2015年，美國眾議院監督委員會在報告中指出，特勤局陷入危機。