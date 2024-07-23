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中籤率不到1成！南投45幸運兒獲青年住宅承購權　另45名備取

▲南投市文化路青年住宅第一期，22日完成公開抽籤。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投市文化路青年住宅第一期，22日完成公開抽籤。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市文化路第一期青年住宅已完工， 並於22日舉行公開抽籤、抽出正取45人及備取45人；縣政府提醒正取申請人在通知期限內，至縣府建設處城鄉發展科確認承購意願，如有放棄承購或未於期限內確認承購意願，將依備取序位通知遞補。

南投市文化路青年住宅第一期讓售案公開抽籤作業，於昨日上午10點在縣府文化局圖書館7樓電影放映廳舉行，由縣府秘書長洪瑞智主持，由律師及政風人員見證，並進行網路直播，不少民眾到現場觀看，甚至有人帶吸著奶嘴的孩子參與，希望早日有屬於自己的家；縣府建設處長張洲滄、新聞及行政處長蔡明志、計畫處長邱紹偉，縣議員林友友、張婉慈、林儒暘、簡千翔，南投市長張嘉哲等人也到場關心。

▲南投市文化路青年住宅第一期，日前完成公開抽籤。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，這次共有576戶申請，包括一般戶504戶、優先保留戶72戶，經審查後，一般戶有88戶不合格、優先保留戶11不合格，合格抽籤戶數計477戶；最後由洪瑞智抽出優先保留戶及正取戶、蔡明志抽出備取戶，抽籤結果將以正式公文及簡訊通知正取人。

洪瑞智表示，縣府重視年輕人安居就業問題，5月間完成南投市文化路青年住宅第一期工程，不但區位好，文教、體育及交通設施方便，工程品質也由建設處嚴格把關，每戶3至4房的空間約680萬元起，相較於目前市場行情，價格便宜，可作為中籤者的「起家厝」。

▲南投市文化路青年住宅第一期，日前完成公開抽籤。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智也說明，依據「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」第7、8條，及縣府113年2月2日青年住宅讓售公告第15點第八、九款，均已明定承購人自產權登記之日起五年內，除繼承或依法強制移轉外，不得將住宅或基地出售、出典、贈與或信託予縣府以外之人，或與他人交換，且亦不得出租、變更為非居住使用或非法使用，以確保青年住宅能讓售予實際有居住需求的青年。

洪瑞智表示，南投市文化路青年住宅第一期完工抽籤，第二期也將開工；未來還有竹山竹夢公園、草屯親子公園旁的青年宅也將展開規劃設計，這些住宅未來將提供給青年朋友選購。

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