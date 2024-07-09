市長拚改善兒童遊戲場環境　南投市6座公園獲中央補助2100萬

▲南投市6座公園獲得中央補助2100萬，兒童遊戲場環境將大幅改善。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所積極爭取內政部「兒童遊戲場環境設施改善計劃」，申請中山、平山等6座公園確定全數獲得補助金，總共達2100萬元；市長張嘉哲開心表示，多座公園遊戲設施將換然一新。

南投市公所指出，內政部國土署今年起辦理相關公園改善計畫，分成三個梯次進行評審；張嘉哲表示，南投市有20多座公園，大多缺乏良好的親子遊樂設施，而市公所經費預算有限，需要中央的資金支持，因此鼓勵工務課同仁積極規劃，清楚寫下公園需精進的原因，分梯次提報：針對永豐、中山、成功、市民、平山及自強公園，提出相關改善計畫書。

市公所透露，為加深評核委員的好印象，張嘉哲北上參與每一場評核會議、親自面對每一位委員，並在會議上發言，提出南投市公園的現況及改善作法，再加上文書資料齊全，展現出專業及最大誠意博取評核委員認同，最終所有市公所的申請計畫案，皆獲核定350萬元的協助金額。

張嘉哲說，非常高興並感謝能爭取到內政部改善計畫的補助金，讓全市多個公園設施可一同改善，未來興建標準將符合相關兒童遊樂設施相關規定，包含衛福部的「兒童遊戲場設施安全管理規範」、「兒童共融遊戲場設計參考手冊」及經濟部標準檢驗局等，也會持續努力在國道3號高架橋下規劃興建具特色的大型親子輪動場公園（親子滑步車公園），讓南投市越來越進步宜居。