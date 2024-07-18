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南投市三和游泳池驚現露鳥俠猥褻男童　警鎖定對象、縣府擬提告

▲南投市三和游泳池。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

▲南投市三和游泳池。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

暑假漫長又天氣炎熱，許多家長會帶孩子去游泳池消暑兼運動，或幫孩子報名游泳班，但南投市三和游泳池17日竟傳出有一名男子闖入、甚至在更衣室對到場游泳的男童裸露生殖器猥褻，引發地方家長恐慌，經游泳池管理人員和縣政府報案後，警方已鎖定特定對象、著手偵辦。

有家長昨天於「南投人聊天室2.0」臉書社團PO文，指出近日三和游泳池有疑似變態的男子出現在男性更衣室，並露出生殖器觸碰小男童，被其他成人泳客發現後才落荒而逃，已經跟三和游泳池反應，呼籲有學游泳的家長小朋友注意；2天來已有超過150篇回文，地方民眾議論紛紛、憂心不已。

縣府教育處運動發展科長廖宜政也在該討論串回文，證實當天下午有一民眾由窗戶違規翻進更衣室內，且該民眾已有騷擾前例、被禁止入場，泳池管理人員第一時間發現即通報警方及縣府，他和警方也立即到現場處理，並立刻調錄監視器蒐證、對該民眾保留法律追訴權。

▲南投縣政府相關單位、民意代表開會商議改善三和游泳池維安工作。（圖／南投縣議員簡千翔服務團隊提供）

▲南投縣政府相關單位、民意代表開會商議改善三和游泳池維安工作。（圖／南投縣議員簡千翔服務團隊提供）

南投縣議員簡千翔得知後也強調，對於所有不同程度的性騷擾都是零容忍，今天即會同游泳池館方人員、縣府教育處、社勞處、衛生局、警政單位以及游顥立委辦公室主任石智伯，以及市公所代表召開會議，深入討論此事件的解決辦法，會後決議實施幾點短期矯正措施：把窗戶做安全封鎖、加強監視器（一週內），館方人員強化巡邏管理、教練輔助學童安全通報，並於高峰時段加強巡邏，警政單位也會加強巡邏。

教育處則擬依《刑法》第306條研議以「無故侵入公共建築物」做提告，衛生局及社勞處協助案家陪同行為人積極就醫，並加強性騷擾防治公告措施並公開揭示。

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