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北部萬安演習今登場！　2大外送平台「暫停外送服務1小時」

萬安演習連續4天　2大平台演習期間暫停外送▲2大外送平台Uber Eats 與foodpanda 在萬安演習期間皆暫停外送服務。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

萬安47號演習22日開始，由中部7縣市（苗栗、台中、彰化、南投、雲林及嘉義縣市），率先登場，並分區依照中部、北部、東部、外（離）島及南部地區的順序實施演練。各地區於演習當天下午1時30分至下午2時實施警報發放、疏散避難及交通管制。如有民眾拒絕配合，可引用民防法第25條，裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

萬安47號演習演習22日開始到25日，每天下午1時30分到2時，分4大區域實施，今日輪到北部7縣市，宜蘭市、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣。

內政部提醒，行駛中車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，勿委反交通規則，依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制。行駛於個重點驗證區之車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，並依引導，就近進入防空疏散避難設施。

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兩大外送平台「foodpanda」、「Uber Eats」也表示，將在全台各地演習期間，暫停外送、外帶自取等服務。

foodpanda表示，下午1點至2點將暫停演習地區的美食外送、生鮮雜貨、外帶自取、pandago及預訂服務；Uber Eats也表示，將於演習當天下午1點15分至1點45分暫停該城市配送服務。

內政部強調，演習期間均應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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