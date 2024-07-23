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注意！北部萬安演習今下午登場　北捷文湖線這1站「過站不停」

▲▼ 六張犁捷運站 。（圖／記者林裕豐攝）

▲六張犁捷運站。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

萬安47號演習從7月22日至7月25日在全台4地區實施，包含台北市在內的北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市）於今（23日）下午1時30分至2時登場，而此次重點包括在北捷站內實施避難演練，台北捷運公司提醒，六張犁站於演習期間過站不停，其他捷運車站、列車及貓空纜車維持正常運行。

台北捷運公司表示，針對台北市23日下午1時30分至2時舉行「113年度萬安47號軍民聯合防空演習」，本次演習，捷運六張犁站實施防空疏散避難演練，演習期間列車過站不停，其他捷運車站、列車及貓空纜車維持正常運行，到站旅客請配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，各車站將加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。

台北捷運公司提及，捷運地下街、台北小巨蛋及兒童新樂園，室內、室外營業活動項目均暫停，且各場域販售店暫停營業；此外，兒童新樂園遊樂設施將暫停使用，捷運轉乘停車場、兒童新樂園附屬停車場、小巨蛋附屬停車場及貓空纜車轄管停車場，皆維持車輛只進不出，請民眾配合各場所人員引導至適當地點避難。

民眾若違反萬安演習規定，可依照《民防法》第21條及第25條，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

▲▼台北捷運公司萬安演習須知。（圖／台北捷運公司提供）

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