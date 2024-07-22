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社會 社會焦點 保障人權

中部萬安演習！彰化正妹騎士險挨罰　高鐵站百名旅客配合度高

記者唐詠絮／彰化報導

中部7縣市（苗栗、台中、彰化、南投、雲林及嘉義縣市）萬安47號防空演習22日下午1時30分登場，彰化縣政府將北斗及田中高鐵列為重點演練區，有一名年輕正妹騎士被及時制止，高鐵站有將近百名旅客剛好下車，被請座位區，旅客紛紛表示，因為這是國家的演習，剛好可以藉著這個機會配合演練，非常難得。

▲萬安演習彰化高鐵站演練。（圖／記者唐詠絮攝）

▲女騎士遇萬安演習，被警方及時制止。（圖／民眾提供）

▲萬安演習彰化高鐵站演練。（圖／記者唐詠絮攝）

▲萬安演習彰化高鐵站演練。（圖／記者唐詠絮攝）

今天的演習時間是下午1點30分開始到2點結束，有一名正妹騎士及時被警方制止，請她將機車停到路旁，彰化高鐵站剛好有一班下午1點27到達的旅客，一樓大廳有不少民眾正等著接送，剛好下樓遇到萬安演習，全被請到一旁座位區，超商及摩斯漢堡等店面紛紛將鐵門放下，電燈關閉，有旅客正巧在店內用餐，只能耐心的等待演習結束。

▲萬安演習彰化高鐵站演練。（圖／記者唐詠絮攝）

▲萬安演習彰化消防局及衛生局在高鐵站外演練。（圖／記者唐詠絮攝）

有旅客表示是從北部南下彰化，也有民眾帶著孫子，一行人全被請到一旁的座位，民眾抱持著正面的看法，認為國家的演習，民眾就要多加配合。

今天彰化高鐵區有戰備物資、還有消防局特搜隊準備的爆破機具及繩索進入倒塌現場進行精采的急救操練、同時田中鎮衛生所及秀傳醫院的醫護人員進行實戰操演，演習中彰化縣各參與演練人員動作純熟逼真，展現平時紮實訓練成果。

▲旅客在彰化高鐵站下車被請到一旁座位等候。（圖／記者唐詠絮攝）

▲旅客在彰化高鐵站下車被請到一旁座位等候。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣長王惠美強調，防空意識及應變準備「寧可千日不用、不可一日不備」，利用平時不斷演練防空警報傳遞發放、戰時人車管制、防空疏散避難、戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設等防護作為，將能有效減少縣民生命及財產損失，另統裁部副統裁官及國防部全民防衛動員署、內政部警政署評核官也肯定彰化縣整個操演過程，並嘉勉各參演單位防空救災救護能力。

▼萬安演習。（圖／記者唐詠絮攝）

▲萬安演習彰化高鐵站演練。（圖／記者唐詠絮攝）

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