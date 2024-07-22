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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

53歲退伍士官長「志願教召」參與漢光演習　未來5年也要申請

記者許權毅／台中報導

今日漢光40號、萬安47號演習首先在中部登場。步兵104旅步5營有一名召員相當特殊，是現年已經53歲的林銀龍，去年才以士官長退伍，知道此次教育召集會參與演習，特別申請「志願教召」，希望能維持個人戰力，林也說，直到士官長除役年齡58歲，都會申請參與。

▲▼漢光演習,國軍,軍人。（圖／十軍團提供）

▲53歲已退伍士官長林銀龍申請志願教召、參與今日漢光演習。（圖／十軍團提供，下同）

林銀龍說，教召訓練可強化後備軍人對戰場環境的認識與瞭解，並維持個人戰力的基礎，一旦國家發生緊急狀況，能立即投入保家衛國的行列。這幾天真的是非常嚴熱，也考驗著部隊的能力，但是守護家園是國人責無旁貸的責任，只要國家有需要，必挺身而出。

▲▼漢光演習,國軍,軍人。（圖／十軍團提供）

林銀龍去年自兵整中心以士官長階級退伍，軍旅共服役31年，2個兒子也都是從軍，老大目前服役在海軍陸戰隊，老二則是今年從陸軍官校畢業，目前任職少尉排長，一家都是保衛國家的軍人。

針對今日演習，十軍團說，此次演習為模擬戰爭發生時，作戰區結合民間資源進行物資動員，迅速將作戰所需的車機及物資完成補充，提升部隊戰力。

▲▼漢光演習,國軍,軍人。（圖／十軍團提供）

本次演習動員大貨車、刺鐵絲、發電機等物資，準時至集用場報到，操演單位於車輛及物資報後，完成點驗、接受與分配作業，不僅驗證軍民合作的運作機制外，更增強作戰區在面對敵軍威脅時的應變能力與作戰效能，以遂行後續任務，發揮國軍物力動員能量，深植後備國防戰力。

▲▼漢光演習,國軍,軍人。（圖／十軍團提供）

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