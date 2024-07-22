北市青鳥書店爆衝突！24歲工讀生不爽被指正　打女店長3拳走人

記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

台北市華山文創園區內的青鳥書店18日下午爆發暴力事件，25歲林姓男子是店裡的工讀生，他疑似不滿工作上遭女店長指正，當場提離職走人，之後又返回店內與店長發生衝突，過程中女店長報警並制止林男離去，林男為掙脫竟朝女店長頭部、腹部連揮3拳，造成店長左眼紅腫瘀青。警方獲報後通知林男到案說明，詢後依傷害罪嫌移送法辦。

▲華山青鳥書店驚傳暴力事件，林姓工讀生不滿被指正錯誤，出拳毆打女店長 。（圖／翻攝社會事新聞影音）



警方表示，18日下午5時許接獲店家報案，稱青鳥書店有人鬧事，員警到場時林男已先行離開。初步了解，當天中午12時30分許，29歲邱姓女店長在指導林男工作時，林因不滿店長指導方式及內容，當場提離職走人。

4個小時後，林男再度返回店內與店長發生口角，林突暴怒把店內玻璃杯摔破，造成自己右手中指割傷，店長見狀立刻報警，林男鬧完事後想離開但遭店長制止，雙方因而發生爭執，由於店長拉住林男制止他離去，林男為掙脫竟徒手攻擊店長，朝她腹部及臉部猛揍3拳，隨即離開店內，造成店長左眼紅腫瘀青。

▲林男動手打人後逃離現場。（圖／翻攝社會事新聞影音）



事後女店長將店內監視器PO上網，表示當初是老闆面試應聘林男，還大力稱讚林有禮貌且熱愛書店，林還寫了一封文情並茂的求職信讓老闆十分感動，沒想到正式入職後卻因不滿主管指正動手打人。

女店長指控事發後書店老闆僅問過她有沒有去檢查，連監視器畫面都是她主動去要，造成證據收集不便，且林男還寄了一封語帶威脅的郵件給公司主管，公司竟只截圖告知她，依然沒有告知任何後續處理措施，對被害員工毫不關心。

後續，邱姓店長先行送往台大醫院驗傷，並至派出所提出傷害告訴，警方受理後於19日通知林男到案說明，全案依傷害罪嫌移請台北地檢署偵辦。

中正第一分局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，平和處理的方式解決，切勿一時的衝動訴諸暴力，如有任何違法情事，警方必定嚴加偵辦。