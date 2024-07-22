凱米颱風「強碰年度大潮」！專家：留意海水倒灌　警戒區一次看

▲凱米颱風強碰年度大潮，專家提醒要留意海水倒灌。（示意圖／民眾提供）

記者李佳蓉／綜合報導

凱米颱風直撲台灣！今（22）日下午已增強為中度颱風。天氣風險總經理賴忠瑋提醒，此次颱風除了嚴防強風豪雨外，沿海地區也要特別留意海水倒灌，颱風的低氣壓加上適逢年度大潮（7月20日～24日），若河川無法排掉大量降雨，沿海地區易有積淹水情況。而根據氣象署公布資料，首當其衝為西南部沿海及東北部沿海地區。

氣象署日前公布2024年度天文大潮警戒時間和區域，首當其衝的就是7月20日～24日，西南部沿海台南至屏東，以及東北部沿海包括新北、基隆、宜蘭，率先面臨最高滿潮。氣象署表示，有些地方每年總有那麼幾天，明明大晴天卻水漫柏油路，是年度大潮造成的。

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▼年度大潮警戒時間和區域。（圖／氣象署提供）

「凱米颱風逐漸接近，今年第一個可能會侵台的颱風就不弱。」賴忠瑋在粉專PO文指出，周三、周四要特別注意全台灣都有風雨，其中以北部、東北部風雨最大；西半部要留意沿海強風及山區的顯著降雨；東半部的花蓮以北要留意顯著風雨，以及颱風通過台灣後可能帶來焚風。

賴忠瑋表示，颱風路徑不斷西修，從不會直接影響，到變成颱風中心從北部登陸擦邊，也不排除登陸點還有再往南修正的可能性。他提醒，今、明兩天要特別留意颱風路徑的變化，登陸點以北及出海點以南通常是風雨較大的地方，越靠近中心點會越明顯。提醒國人提早做好防颱準備。