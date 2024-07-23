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凱米颱風逼近　高雄農改場籲請農友加強防範

▲高雄農改場籲農友做好防颱準備 。（圖／高雄農改場提供）

▲高雄農改場籲農友做好防颱準備 。（圖／高雄農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象局預報，颱風凱米目前朝向西北方向前進，預計23日至24日明顯影響臺灣，各地務必嚴防大雨。高雄區農業改良場籲請農友密切注意氣象局最新預報資訊，加強防災準備以降低損害。

▲高雄農改場籲農友做好防颱準備 。（圖／高雄農改場提供）

▲高雄農改場籲農友做好防颱準備 。（圖／高雄農改場提供）

高雄農改場戴順發場長提醒農友，颱風伴隨瞬間強降雨，常造成農作物倒伏或折損，導致作物葉片、花及果實損傷掉落，及田區浸水等情況，請務必於風雨來襲前做好防範措施，以減少災損。易倒伏作物(如香蕉等)應加強立支柱固定、棗及木瓜簡易網室加強固定防蟲網，避免植株及設施設備損壞。

劇烈降雨或連續豪雨常造成田間浸水，忌淹水的木瓜及鳳梨田區，提醒農友確認園區排水溝順暢，並即時清理園區殘枝、落果，避免阻塞排水；若正值施用化學肥料時期，應注意未來幾天天氣，若為有雨天氣，建議應分次減量施用，避免強降雨後肥料流失及加重衰弱根系的負擔。

他說，目前高屏地區二期水稻正值分蘗期，應維持排水暢通，待積水退去，暫時保持排水狀態，待植株挺立後再行灌水，如風勢較大造成葉片破損，應加強白葉枯病的防治工作。而目前正值金煌芒果、番石榴及紅龍果採收期，應儘快採收適熟果實；至於陸續進入修剪及催花準備期的蓮霧果園，應儘速移除或粉碎修剪後枝條，避免阻礙了園區排水，如採用全株包覆式蓋網催花，更應密切注意颱風路徑，必要時提前卸網，避免枝葉破損；對於燈照產調已進入開花期，及未產調仍在培育枝梢的棗植株，建議加強枝條之固定。

連續降雨容易造成病害或生理障礙，建議木瓜可提前疏果減輕植株負擔；紅龍果則容易發生濕腐病，花謝後應清除花瓣，可噴施62.5%賽普護汰寧粒劑2,000倍預防，以降低發病率。果菜類蔬菜在颱風、大雨來臨前，請儘快將適收果實採收銷售或貯藏，沒有防雨設施的葉菜類蔬菜更建議在雨前採收完畢。正值產期的瓜果、豆菜類容易發生疫病(俗稱水傷)或細菌性軟腐病，在風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀的1,000倍水溶液，以達預防疫病效果。另外，可以在風雨前後施用廣效性的27.12％三元硫酸銅水懸劑，並配合清園及田間衛生管理，以預防各類真菌及細菌性病害蔓延。

颱風前的預防措施，有助於降低可能發生的農作物災損，高雄農改場已成立各項作物技術服務團，提供專業技術諮詢服務，農友若有任何預防措施及災後復耕等相關技術問題，可逕洽該場。

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