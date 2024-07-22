「南島咖啡節」市集舊站特區登場　佐佑品咖啡莊園特等獎

▲南島咖啡節由佐佑品咖啡莊園獲得特等獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升「太平洋左岸台東咖啡」的品牌形象，台東縣政府今年首度舉辦「南島咖啡節」，並於20、21日一連兩天在臺東舊站特區鐵花步道旁草坪舉辦市集，結合精品咖啡評鑑競賽頒獎，20日傍晚並由台東縣長饒慶鈴等人公布精品咖啡評鑑成績，結果由佐佑品咖啡莊園獲得特等獎。

饒慶鈴表示，臺東擁有得天獨厚的天然條件，是相當適合種植咖啡的地區，品質良好不輸國外，種植面積約147公頃、產量全國第三，質量俱佳。今年品牌邁入第3年，首辦「南島咖啡節」的年度主題為「沖出你的野」，透過工作坊、冰咖啡創意大師賽、精品咖啡評鑑競賽、市集與十大咖啡廳票選等系列活動，盼展現咖啡品牌整體形象，擴大行銷臺東咖啡。

縣府農業處則指出，今年度咖啡評鑑共有19支咖啡參加競賽，經過為期2天的杯測後成績揭曉，共計10人得獎，得獎名單分別為：特等獎佐佑品咖啡莊園；頭等獎2名由林憲明及楊寶琴(鑼吧甲咖啡莊園)榮獲；金質獎3名為廖俊盛 (海灣咖啡莊園)、陳民富及佐佑品咖啡莊園；銀質獎4名為東道咖啡、楊寶琴(鑼吧甲咖啡莊園)、陳民富及地利伯咖啡莊園，詳細得獎名單也可於臺東縣政府網站及台東好農FB查詢。

今年評鑑主審由臺灣各大精品咖啡評鑑常任評審陳志銓擔任，帶領組成感官評審、技術指導及烘豆團隊，採用全球最有聲望的COE(Cup Of Excellence)賽制，所有參賽豆先由專業評審確認品質符合要求，才進行為期2天杯測比賽。陳志銓表示，今年參與的支數雖然比去年少，但品質讓所有的評審們都非常的驚訝，就連銀質獎都有80幾分的評分。

這次的特等獎得是「佐佑品咖啡莊園」藝伎品種，日曬處理法的咖啡帶有野薑花、雞蛋花的香氣，喝起來是香吉士、水蜜桃的滋味與伯爵茶的尾韻，口感絲滑圓潤。頒獎結束後，參賽農友在主審及技術評審帶領下執行賽後分享會，互相激勵學習，且所有參加評鑑者均可獲得專屬杯測評鑑報告，了解自身咖啡特色及風味作為後續精進目標。