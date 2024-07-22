台東台9線轎車追撞大貨車　81歲駕駛重傷不治

▲自小客駕駛重傷不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警分局22日上午8時許接獲報案，台東市台9線青海路三段發生交通事故。經初步調查，馬男(81歲)駕駛自小客車沿青海路三段內側車道北向南行駛，於事故地點撞擊前方同向由陳男（46歲）駕駛之大貨車。馬男送醫後仍因傷重死亡，陳男未受傷。馬男酒測值待抽血檢驗，陳男未飲酒，該起交通事故詳細肇因，由台東分局交通小隊調查釐清中。

台東警分局呼籲，行駛道路無論駕駛或乘客，均應隨時正確使用安全帶，並避免疲勞駕駛，才能防止事故導致遺憾。