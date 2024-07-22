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海基會「台商子女夏令營」開營　今年學員規模突破600人

▲▼海基會「台商子女夏令營」開營　今年學員規模突破600人。（圖／海基會提供）

▲海基會「台商子女夏令營」開營。（圖／海基會提供）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會「大陸台商子女『探索台灣之美』夏令營」第一梯次，於15至20日在台中舉辦，第二梯次於22日開營，隨即展開六天五夜的研習。海基會副秘書長蔡孟君主持始業式典禮，她表示，海基會提供安全、友善又充滿樂趣的學習環境，讓每位小朋友擁有難忘回憶，建立與台灣這塊土地的深刻連結。

蔡孟君在第一梯次結業式上表示，感謝學員及家長的支持，也向辛勞照顧學員的輔導員表達謝意，讓學員在這6天5夜的營期中學到團隊合作，完成個人成長。她期盼學員都能在營隊中收穫知識與友情，未來還能再來參加。

▼海基會副秘書長蔡孟君。（圖／海基會提供）

▲▼海基會「台商子女夏令營」開營　今年學員規模突破600人。（圖／海基會提供）

在第一梯次結業式上，各組學員先後上台團隊合作表演，分享在營隊裏的收穫，全體學員並以大合唱獻給爸爸媽媽和輔導員，歌詞中提到「誰讓我經歷風雨，嘗盡了苦澀甜蜜，相聚和別離，都譜寫成最美最好的歌曲，每一段旋律，都是我們的記憶」，為活動增添幾分溫馨。

海基會的台商子女夏令營今年已是第18屆，參加過的台商子弟累計超過7000人，深獲台商學校與台商家長的肯定。因疫情停辦三年，於去年恢復舉辦後，今年擴大規模辦理，學員報名踴躍，明年可望持續推出更富有新意的台灣價值營隊。

海基會辦理「2024大陸台商子女『探索台灣之美』夏令營」，自7月15日起至8月10日止，共有三梯次、600位學員規模。本次活動規劃以探索中台灣為主，室內課程包含正體中文、台灣史地與品格教育等；戶外走訪台灣民主議政園區、921地震博物館、林家花園、客家文化博物館、99峰動物樂園、樹德半山夢工廠等地。第三梯次將在8月5日至10日進行，歡迎更多台商子弟加入海基會夏令營的大家庭，一起探索台灣之美。

▲▼海基會「台商子女夏令營」開營　今年學員規模突破600人。（圖／海基會提供）

▲▼海基會「台商子女夏令營」開營　今年學員規模突破600人。（圖／海基會提供）

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