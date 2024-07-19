羅文嘉將出席「金廈泳渡」開幕　各界盼化解「0214事件」緊張氣氛

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

金門與廈門合辦的體育盛事「金廈泳渡公開賽」將於21日上午舉行開幕儀式，海基會秘書長羅文嘉也將出席開幕儀式。據了解，今年大陸的上百名游泳好手及相關官員將來到金門參賽，各界人士都盼望，此次交流能夠化解今年「0214翻船事件」雙方累積至今的緊張氣氛。

海基會19日下午表示，為讓兩岸不斷堆疊善意，推動健康有序的雙向交流，並提供經小三通往來兩岸的民眾更優質服務，海基會正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」。

海基會指出，海基會也受邀參加今年「金廈泳渡」的開幕儀式，秘書長羅文嘉將於21日上午出席在烈嶼雙口海邊、習山湖紀念公園舉辦的典禮。

「金廈泳渡」從2009年開始舉辦，今年有來自兩岸的100隊共200位選手參賽，比賽採兩人接力方式，泳距約7000公尺，由金門雙口海灘游向廈門椰楓寨，各組取前20名頒發獎金，總獎金高達新台幣150萬元。

據了解，在賽事單位的安排下，100多名來自大陸各省份的游泳好手在賽事前兩天抵達金門為橫渡金廈海域進行準備。而在賽事舉辦前，金廈泳渡交流團也會在金門縣府與體育會的安排規劃下，參訪金門酒廠、閩南聚落等在地重要觀光景點以及設施，感受金門豐富多元的文化。

▼參加金廈泳渡的大陸選手已陸續抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

