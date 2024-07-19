防災逗陣來夏令營　氣象與防災知識學起來

▲台灣南區氣象中心攜手台南市消防局防災教育館，於暑假期間辦理兒童氣象「震驚一夏～防災逗陣來」夏令營。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為使台南市國小學童於暑假期間認識氣象與防災知識，台灣南區氣象中心攜手台南市消防局防災教育館，於暑假期間辦理兒童氣象「震驚一夏～防災逗陣來」夏令營，此活動分為2梯次，計有60位國小學生參加，提升學童在日常生活中培養關注氣象資訊的習慣及防災意識。

台灣南區氣象中心為使氣象知識貼近生活及豐富性，2024年特別結合台南市消防局的防災教育館，以「防災」為活動主軸，辦理「震驚一夏～防災逗陣來」夏令營，活動分為2梯次，分別為7月17日（三）及8月1日（四），每梯次招收30個名額。由於活動內容豐富，在氣象局官方粉絲專頁宣傳後，名額立刻額滿。

台南市長黃偉哲表示，防災教育需要從小札根，利用暑假營隊讓學童更加認識過去氣象觀測內容與現代的連結，學習氣候、地震、颱風警特報等相關知識，做好日常防災準備，非常具有教育意義。

消防局長李明峯指出，連結公部門資源創造多元價值，為消防局推動防火及防災教育方向，本次夏令營於南區氣象局中心學習環教課程，同時結合消防局防災教育館地震與暴風雨體驗，期望學童對於防災知識與應變行動，能有更深的認識及實踐。歡迎民眾參訪防災教育館，線上網路預約請連結防災教育館網站(https://dper.tncfd.gov.tw/index.php?ln=zh_TW)查詢。