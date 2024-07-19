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海基會台生研習營　羅文嘉提醒赴陸避免踩紅線

▲▼海基會台生研習營　羅文嘉提醒赴陸避免踩紅線。（圖／海基會提供）

▲海基會舉辦台生研習營，羅文嘉親自出席。（圖／海基會提供）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會19日舉辦第17屆「台生研習營」，為即將赴陸就學的新生，提供資訊與意見交流的平台。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在研習營上勉勵台生，追求夢想、享受大學生活，也要務實評估在大陸就學與生活的風險，避免誤踩紅線。

羅文嘉提到，去年起中國大陸通過許多國安相關法律，執法作為充滿高度不確定性，即將啟程赴陸的台生，求學期間專注於課業學習，儘量避免接觸政治性議題，確保自身安全。

羅文嘉還告訴台生們，「在大陸遇到任何問題，都可以向海基會尋求協助。」

研習營也邀請了陸委會副主委沈有忠主講「當前我國大陸政策及兩岸交流概況」，說明政府大陸政策，分析當前兩岸情勢。教育部、內政部役政署也都派員與會，就大陸地區學歷採認、台生處理兵役的政策與實務，進行詳細解說。

海基會也邀請台生學長姐分享大陸就學實際情況，以及畢業後的職涯規劃，並以「赴陸求學的十個日常題目」為主題，從如何回應身分認同等尖銳問題，到食衣住行、修業規定、就醫需求等日常生活基本資訊並分享寶貴經驗。

參與活動的同學表示，隻身離鄉前往陌生的新環境，難免感覺緊張，透過這次研習營與學長姐交流，獲得豐富資訊，有助於描繪日後赴陸求學的景象，幫助很大。

▲▼海基會台生研習營　羅文嘉提醒赴陸避免踩紅線。（圖／海基會提供）

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