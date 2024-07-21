出席金門「金廈泳渡」　羅文嘉：兩岸和平距離不應該那麼遠

▲海基會秘書長羅文嘉首度參與「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

2024第21屆金門海上長泳21日於烈嶼鄉習山海灣登場，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉應邀出席「金廈泳渡」開幕典禮，他表示，小金門到廈門的距離不過6公里，兩岸距離這麼短，和平距離不應該那麼遠，強調兩岸需要健康雙向交流，而非海警船、軍機、軍艦等單向亂流，另外，羅文嘉也在賽前向每位參賽選手加油鼓勵，祝福每位選手創造個人最佳紀錄。

海基會今受邀參加「金廈泳渡」的開幕儀式，秘書長羅文嘉表示，從2009年開始舉辦的金廈泳渡活動，雙數年由金門遊到廈門，單數年從廈門游到金門，雙向往來、有來有往，很歡迎對岸朋友來參加活動。

羅文嘉指出，過去金門長期是軍事管制區，直到1992年解除軍管，1994年台灣本島與金門才能自由往來，這段路走了將近45年。如今金門已從過去的軍事堡壘變成現在的和平之島，一方面代表文明進化，另一方面也代表人民對和平的渴望。他強調，文明的進化要不斷前進而不要後退，達成和平的方法有很多，但雙向的對話交流是不可缺少的。

羅文嘉說，他今天代表海基會與陸委會來參加，代表陸委會非常重視這項具有傳統意義的活動，這就是有來有往的雙向交流、對等交流，能夠反映對和平的期望。「小金門到廈門的距離不過6公里，兩岸距離這麼短，和平距離不應該那麼遠」，他非常歡迎對岸朋友來台灣、來金門游泳爬山、看好山好水，看看台灣的溫暖人情、自由民主，呼吸台灣的不同空氣。

羅文嘉呼籲，應該多鼓勵兩岸雙向交流，避免像海警船、軍機、軍艦、軍演這樣的單向亂流，才有助於兩岸和平願望的達成。兩岸人民與國際社會都期待整個印太地區的和平穩定，希望兩岸能夠不斷累積堆疊善意，達成金門做為和平之島的期望。