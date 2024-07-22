最新民調曝光！　川普vs賀錦麗「支持率僅差1％」皆無領先優勢

▲共和黨候選人川普和賀錦麗競爭激烈，目前支持度僅相差1％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登21日震撼宣布退選，並力挺副手賀錦麗（Kamala Harris）接棒。最新民調則顯示，共和黨候選人川普和賀錦麗競爭激烈，目前支持度僅相差1％，雙方皆無領先優勢。

CNN針對6家民調結果進行平均計算，結果發現賀錦麗的支持度為47％，川普則為48％，雙方並無顯著差異，也沒有領先優勢。

CNN採計的民調為以下6家，絕大多數民調是在首場辯論後進行，僅1家是在川普遭槍擊後進行：

CBS News/YouGov在7月16日至18日進行的調查

NBC News在7月7日至9日進行的調查

Fox News在7月7日至10日進行的調查

NPR/PBS News/Marist College在7月9日至10日進行的調查

ABC News/Washington Post/Ipsos在7月5日至9日進行的調查

事實上，在拜登宣布退選前、7月12日的民調中就有67％的民眾認為，拜登應該要退出競選。民主黨若換成賀錦麗參選，她的支持度為49％，雖然略高於拜登的46％，但與川普的47％相比，也沒有明顯領先優勢。

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