美56年來首位退出競選連任總統！　81歲拜登從政逾50年

▲美國總統拜登宣布退出競選連任。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登21日突然宣布退出2024總統大選，81歲的他不只是美國史上最高齡總統，也是自1968年民主黨籍時任總統詹森（Lyndon B. Johnson）宣布退出競選連任後，56年來首位不競選連任的總統。

拜登直至上周都還堅定「選下去」，面臨愈來愈多民主黨人公開逼宮，加上第二次確診COVID-19，他在德拉瓦州的家中隔離期間，做出了歷史性的決定─退出競選連任，並表態支持賀錦麗接棒參選。

▲拜登支持副總統賀錦麗接棒參選。（圖／達志影像／美聯社）



拜登此項決定震驚白宮幕僚，也再度吸引國際關注，在拜登與川普首輪辯論災難之後，拜登多次堅定參選的發言在一夕之間翻轉，令許多人好奇其中原因。對此，拜登表示「年紀是他最大的敵人」；媒體也細數他就任的3年多時間裡，口誤、出糗的次數多達24次，包括把烏克蘭總統澤倫斯基名字說成死敵俄羅斯總統普丁，以及把副總統賀錦麗叫成對手川普。

拜登是當今美國政壇中從政最久的人之一，1972年，29歲的他當選德拉瓦州聯邦參議員，期間就曾兩度爭取總統提名。

拜登也在1988年與2008年角逐黨內總統提名初選，但都因實力差距懸殊退選，2008年因和前總統歐巴馬在參議院外交委員會共識，獲得提名擔任副總統，當選後展現了對歐巴馬的忠誠，並負責主導外交事務。

▼90年代的拜登。（圖／達志影像／美聯社）



拜登於2015年與前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）競爭總統提名，期間因長子（Beau Biden）病逝因素退出，實際上也是他未獲得黨內菁英的支持，據指出，退選後他後悔了好幾個月；然而2016年希拉蕊的敗選結果，拜登從未釋懷，並歸咎於民主黨菁英領導模式早已與社會脫節。

如今拜登被民主黨內逼宮，就像當年遭受黨內菁英排擠，不得不宣布退選。雖然拜登表態支持賀錦麗，但發聲後歐巴馬與眾議院前院長裴洛西（Nancy Pelosi）都未表達支持，民主黨接下來角逐總統的人選，還需要些時間才會出爐。