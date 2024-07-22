賀錦麗披掛上陣如履薄冰！黨內權力遊戲開打　獲提名要先贏過這些人

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登於當地時間21日震撼宣布，將不再爭取競選連任，同時表態支持現任副總統賀錦麗接棒參選。對於民主黨而言，11月總統大選充滿變數，如何謹慎佈局擊敗川普，將會是生死存亡之戰。如今，賀錦麗若要披掛上陣，恐怕還得先贏過黨內其他有意參選的人士，且支持率低迷是一大警訊。

▲拜登表態支持賀錦麗獲得黨內提名參選總統。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒《政客》，民主黨全國委員會（DNC）原定最快下周進行網路點名投票，敲定總統候選人提名人選為拜登，以求平息各界對於「換拜」的聲浪，然而隨著拜登提前宣布不再爭取競選連任，目前還無法確定8月19日黨內全代會是否還有該流程。

報導分析，儘管拜登宣布退選的同時，表態支持賀錦麗能夠接替參選，以此消除黨內反對聲浪，使黨內能夠在短時間內團結對抗川普，然而外界依舊對於有望參選的民主黨內人士感到好奇，例如加州州長紐森（Gavin Newsom）、密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、伊利諾州州長普里茨克（J. B. Pritzker）。

據悉，賀錦麗在擔任美國副總統之前，曾經在加州擔任檢察總長和聯邦參議員等職務。因此，除了與賀錦麗同樣來自加州的紐森以外，所有人都可能認為，爭取成為賀錦麗的競選團隊夥伴，對於未來的政治生涯是一項更好的賭注，而非在未來幾周內爭取成為提名人選。

然而報導也指出，儘管賀錦麗的參選獲得了拜登的背書，但賀錦麗目前必須面臨「支持率低迷」的問題，因此其實包含前總統歐巴馬在祝賀拜登退選的聲明中，並未主動為支持賀錦麗背書。

另外，賀錦麗也深知，自己目前所處的情勢如履薄冰，根本不是參選的最佳起跑點，也因此他在聲明中也提及，「爭取黨內提名」是當務之急。