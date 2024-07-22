川普：賀錦麗比拜登「更容易被打敗」　首波攻勢猛打移民問題

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登21日宣布退選，同時支持副總統賀錦麗接棒參選。共和黨候選人川普卻公開宣稱，賀錦麗比拜登更容易被打敗，其陣營也已經針對賀錦麗的移民政績展開攻擊。

▲共和黨總統候選人川普、美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

川普21日向CNN表示，「賀錦麗會比拜登更容易被擊敗」，他也在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文聲稱，拜登「不適合競選總統，當然也不適合擔任總統」，「人們將因為他的總統任期而遭受巨大痛苦，但我們很快就會彌補他造成的損害。」

▲拜登支持副總統賀錦麗接棒。（圖／達志影像／美聯社）



川普競選團隊公開聲稱「不擔心對上賀錦麗」，因為他們會把任何可能的接棒人選描繪得「比拜登更左傾」，賀錦麗更是容易與拜登執政紀錄連結在一起，尤其在移民及通膨問題上。拜登宣布退選後，川普陣營隨即聲明，賀錦麗是拜登的「主要助長者」，「2人之間沒有距離」。

2021年3月，拜登宣布賀錦麗將領導行動，與墨西哥及中美洲國家一起解決非法移民問題。共和黨人對此緊咬不放，指控副總統未能遏止數百萬移民非法入境美國，儘管她從未直接負責南部邊境安全。共和黨全代會YouTube頻道21日下午也發布一段2分鐘影片，針對移民政策攻擊賀錦麗，宣稱她忽視了這個問題。