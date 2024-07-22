拜登「發聲明前」才告訴賀錦麗！閃電退選　幕僚驚：看網路才知

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登21日閃電宣布退選，並力挺副手賀錦麗接棒。知情人士透露，拜登是在20日晚上決定退選，並由兩名資深顧問起草聲明，而賀錦麗21日在消息公開前才得知。另外，有不少幕僚團隊表示，他們是在網路上看到聲明，才知道拜登要退選。

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）



根據CNN報導，由於第二次確診新冠肺炎，因此81歲的拜登整個周末都和夫人在德拉瓦州的家中休養，並在20日晚間決定退出選舉，並啟動相關計畫。報導指出，拜登找來政治顧問唐尼倫（Mike Donilon）、現任美國總統顧問（Counselor to the President）芮契提（Steve Ricchetti）起草退選聲明、安排發布程序。

拜登的家人是在20日晚間得知退選決定，而賀錦麗（Kamala Harris）直到21日消息公開前才知情；知情人士透露，拜登在21日發布聲明前，曾與賀錦麗進行多次交談。

拜登的決定讓外界大感震驚，尤其許多競選團隊的資深、基層幕僚坦言，他們都是在看到拜登的聲明後才得知這件事。

拜登－賀錦麗的競選團隊的資深籌款人表示，目前許多捐款人準備在未來幾天內公開支持賀錦麗，但仍有不少金主對賀錦麗是否是「最強候選人」還有疑慮，希望透過公開程序提名，「她（賀錦麗）需要在接下來的24至48小時鞏固這點，這是她最大的機會。」