還有變數！歐巴馬聲明「未挺賀錦麗」　支持公開提名程序

▲前總統歐巴馬未明言支持賀錦麗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登宣布退出2024總統大選，同時表態力挺副手賀錦麗（Kamala Harris）接替。不過根據規定，拜登無法直接提名接棒人選，但他的聲明仍是有力支持。有趣的是，前總統歐巴馬（Barack Obama）在聲明中讚揚拜登的同時，卻未明言支持賀錦麗，引發外界猜測。

根據Politico報導，歐巴馬在拜登宣布退出競選後，在聲明中讚揚他是美國最具影響力的總統之一，並提到拜登任期達到的成就，「他看到政治格局並決定應該將火炬傳遞給新的候選人，這肯定是他人生中最艱難的決定之一，但我知道，他不會做出這個決定，除非他相信這對美國是正確的。」

歐巴馬表示，「這是拜登對國家的熱愛的見證，也是一個真正的公僕再次將美國人民的利益置於自身之上的歷史範例，未來的領導者應該效仿。」

不過，歐巴馬並未在聲明中明言支持賀錦麗，僅提到民主黨在接下來的日子裡將面臨未知的挑戰，對黨內能夠選出一名優秀候選人的程序深具信心。

▲希拉蕊與柯林頓發出聯合聲明支持賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）



在拜登公開力挺賀錦麗接棒後，前總統柯林頓（Bill Clinton）和前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）已發出聯合聲明支持賀錦麗，「現在是支持賀錦麗的時候了，我們要進一切努力讓她當選。」

民主黨全國代表大會將於8月19日於芝加哥舉行，相較於共和黨已集中資源力挺出川普與副手范斯（J. D. Vance），民主黨屆時將推舉誰角逐2024總統大位，目前仍舊未知。