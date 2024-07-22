日估凱米登陸台灣　「強風驟雨加劇」暴風圈驚人

▲日本氣象廳最新預測凱米登陸台灣。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，日本氣象廳最新預測凱米颱風中心登陸台灣！7級暴風圈也會明顯擴大，除南部外，其它地區均在其影響的暴風圈範圍內，相當相當驚人。對於凱米是否可能登陸，中央氣象署預報員陳姵安表示，若颱風在周二深夜到周三偏折角度更大，也不排除登陸。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，凱米颱風周日至今路徑再向西修，也更靠近台灣；中央氣象署預計，颱風會從台灣東北部外海及北部外海繞過，再朝西北方向遠離。

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林得恩指出，而日本氣象廳今晨最新預測，凱米颱風中心將會登陸台灣！強風、驟雨與巨浪，將會更加顯著且劇烈！一定要特別注意，預先完善各項防颱措施。

▲▼最新颱風路徑預報圖。（圖／氣象署）



林得恩說，凱米颱風在過去24小時，由於結構尚未受地形太多的影響或破壞，吸飽了能量，今日白天就會再增強為中度颱風，7級暴風圈也會明顯擴大，除南部地區外，其它地區均在其影響的暴風圈範圍內，相當相當驚人！

林得恩提到，另一方面，在颱風北上過程中，也會引進南海大範圍的西南風建立，充沛的水氣也會使中南部地區帶來嚴重的累積降雨，尤其是在周三至周五的中南部山區。

對於凱米是否可能登陸，陳姵安接受《ETtoday新聞雲》表示，颱風目前朝北北西緩慢前進，可能周二中午前後有比較明顯加速，在周二深夜到周三若偏折角度更大，也不排除登陸；預計周三、周四影響最劇烈，全台都有降雨機率，風力也偏大。