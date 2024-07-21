創意私房「荼毒孩童」　她呼籲政府：應該公布名單

▲「創意私房」論壇觸犯兒少性剝削條例一案。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市中和區19日發生墜樓意外，根據警方調查，墜樓男子為補習班負責人，同時也是未成年色情影片網站「創意私房」會員。對此，網紅四叉貓（劉宇）根據關鍵字找到男子工作的補習班，引發外界關注，而有「卡神」之稱的楊蕙如也在臉書上呼籲，政府應該公布涉案名單。

補習班負責人蘇男17日被檢警拘提，19日11時許墜樓身亡。新北教育局20日表示，因該案情節重大，已經依法勒令補習班停業、廢止該班立案，並請該班提報學生安置規畫。

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四叉貓（劉宇）在粉專表示，他從新聞報導中的關鍵字找尋到符合條件的補習班，並以補習班名稱找到了蘇男的手機、生日、PTT帳號等資訊。消息一出，也引發許多網友關注討論。

事實上，「創意私房」論壇觸犯兒少性剝削條例一案，上傳偷拍兒少性愛、如廁及裙底風光的會員，以及產製該類影片、付費購買兒少犯罪影片者，都是檢警此次掃蕩的鎖定對象。

針對此事，楊蕙如在臉書上呼籲，政府應該公布涉案犯罪人名單，不該讓這些人藏在法律的保護傘下，荼毒幼小孩童。

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