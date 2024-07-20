　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7個月受理149件兒童性影像案　台中警揭「裸聊詐騙」甜蜜陷阱

▲▼台中市每個月有21名國中小裸照被拍流傳，婦幼隊宣導揭露「裸聊詐騙」網路陷阱。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中市每個月有21名國中小裸照被拍流傳，婦幼隊宣導揭露「裸聊詐騙」網路陷阱。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

偷拍、販售未成年兒少性影像的「創意私房」論壇爆發後，引發社會撻伐聲浪，台中警方今年1至7月受理性影像案件有710件，其中國中國小人數佔了2成，也就是149件，有的是同學間惡作劇偷拍，有的是被網友誘騙自拍上傳，婦幼隊為打擊新型態犯罪，派出型男正妹波麗士拍攝影片，揭開「裸聊詐騙」甜蜜陷阱，提醒民眾交友前務必審慎並懂得保護自己。

藝人黃子佼在「創意私房論壇」購買非法兒少影片一案爆發後，引發檢警高度重視，檢方動員全國警政單位逐一拘提、偵訊論壇內的會員，其中1名新北市中和區的補習班負責人蘇男在地檢署複訊後，回到家疑畏罪自殺。

▲▼台中市每個月有21名國中小裸照被拍流傳，婦幼隊宣導揭露「裸聊詐騙」網路陷阱。（圖／警方提供，下同）

婦幼隊表示，近年來性影像詐騙案件層出不窮，經統計113年1至7月受理性影像案件（含兒少性剝削）有710件，其中網路裸聊的交友詐騙有440件，占了62%，嫌犯先是以交友名義聊天，誘騙脫衣偷拍裸照，被害人若是上班族，就會被勒索金錢，去年12月，1名男子為了能刪除自己裸照，被要求到超商匯2萬元，還好被店員和警員阻擋，該男子封鎖對方後，就不再收到勒索訊息。

被害人若是學生族，網友就利誘多拍一些，側錄後販賣給類似「創意私房論壇」的網站牟利，警方發現，男性被害人占了56%，顛覆一般人對性影像犯罪受害者的想像，已成為年輕男性的惡夢。

▲▼台中市每個月有21名國中小裸照被拍流傳，婦幼隊宣導揭露「裸聊詐騙」網路陷阱。（圖／警方提供，下同）

婦幼隊自112年迄今，已自製拍攝10部有關「性騷、跟騷及性影像」等影片，在台中市29個行政區走透透，並且進入校園、社區及社福機構宣導防詐，高達621場次，廣獲好評。

警方找來曾引起地方媽媽暴動的「天菜帥警張庭菘」及「前正妹警花李芷儀」拍製「撩男撩女不裸聊」宣導影片，提醒民眾，詐團常假裝帥哥美女透過網路尋找目標，經過攀談認識後，便以愛為名要求對方傳送性影像或視訊裸聊，再據以恐嚇若不交付金錢或遊戲點數，將散布私密影像，鮮肉男切勿因一時意亂情迷而忽略網路危險。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
一圖看「準颱風」中心　鄭明典：增強徵兆
接待過賈靜雯！　爆料私下真實一面「刷新認知」
陝西高速 「橋面垮塌 」！　11死30多人失蹤
手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色
快訊／可不可女店員要付7位數賠償金！　總部最新懲處結果
快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會
最狂手搖店「14人同時上班」！　店員：還沒營業就有人排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網售「罰單剋星」電動遮牌器　男辯：只是電子產品...下場曝

高雄警局舉辦暑期青春專案　宣導兒童青少年網路防護

國3火燒車！烈焰黑煙狂冒...自小客燒剩半台　妙齡女及時逃生

信義區頭顱案！婦去年走失「採DNA比對身分」　檢警相驗...持續拼湊遺缺骨骸

7個月受理149件兒童性影像案　台中警揭「裸聊詐騙」甜蜜陷阱

清涼消暑？工人鋪路挖破水管　「湧噴泉10hrs」沒人理淹成小河

女駕駛未禮讓斑馬線行人被攔　警一聞味道下場更慘

恐怖畫面曝！三重果菜市場「工人踩空」從天而降　壓傷清潔工

台中民族路規劃17處「機慢車停放區」　汽車誤停可罰600至1200

彰化女深夜闖超商！座位區擺九層塔、蒜頭菜渣　喊：作法驅魔

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

網售「罰單剋星」電動遮牌器　男辯：只是電子產品...下場曝

高雄警局舉辦暑期青春專案　宣導兒童青少年網路防護

國3火燒車！烈焰黑煙狂冒...自小客燒剩半台　妙齡女及時逃生

信義區頭顱案！婦去年走失「採DNA比對身分」　檢警相驗...持續拼湊遺缺骨骸

7個月受理149件兒童性影像案　台中警揭「裸聊詐騙」甜蜜陷阱

清涼消暑？工人鋪路挖破水管　「湧噴泉10hrs」沒人理淹成小河

女駕駛未禮讓斑馬線行人被攔　警一聞味道下場更慘

恐怖畫面曝！三重果菜市場「工人踩空」從天而降　壓傷清潔工

台中民族路規劃17處「機慢車停放區」　汽車誤停可罰600至1200

彰化女深夜闖超商！座位區擺九層塔、蒜頭菜渣　喊：作法驅魔

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！網湧入告別…她怒：腦幹缺失的東西

網售「罰單剋星」電動遮牌器　男辯：只是電子產品...下場曝

毛毛問答／你家狗狗愛出門還是宅在家？　豐富行為更健康

男大生暑假學游泳！「手高舉過頭」肩卡卡　19歲險患五十肩

布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

高雄警局舉辦暑期青春專案　宣導兒童青少年網路防護

污水工程害停水又沒網路　被迫打烊！台中精誠商圈店家超怒

BTS Jin成FRED品牌大使、李俊昊戴伯爵帥翻　韓星代言珠寶腕錶品牌盤點

日本民宿12人集體「一氧化碳中毒」！　開趴釀意外原因曝

國3火燒車！烈焰黑煙狂冒...自小客燒剩半台　妙齡女及時逃生

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

社會熱門新聞

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

信義區頭骨！他曾報母失蹤　到場確認遺物

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

太陽聯盟「軍火庫」被逮　驚人背景起底

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

陳履安妻兒被爆涉掏空辭修高中校產

短裙妹慘摔柏油路！好心人澆水撐傘降溫

村長騎車巡水門　遭民眾攔下控酒駕

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

獨坐超商不能回家　小五女童啜泣：功課還沒寫完

即／新店水泥車撞機車！婦壓車底命危

他遭警開25罰單　曬照喊冤反被轟爛

更多熱門

相關新聞

媽偷拍6歲女兒全裸洗澡放上網：她獨立自主

媽偷拍6歲女兒全裸洗澡放上網：她獨立自主

中國一名母親為了展示女兒的獨立自主，絲毫不顧女兒已經6歲，直接將女兒洗澡的過程錄影，分享到網上有近百人的群組裡，而引發爭議。

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

涉偷拍高中女遭聲押獲請回　他1天後住家墜樓亡　

涉偷拍高中女遭聲押獲請回　他1天後住家墜樓亡　

創意私房會員墜樓亡！補習班負責人專教高中生

創意私房會員墜樓亡！補習班負責人專教高中生

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

關鍵字：

裸照偷拍台中婦幼隊裸聊詐騙創意私房

讀者迴響

熱門新聞

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

篠崎泫「轉正面解放內衣」脫了！

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

信義區頭骨！他曾報母失蹤　到場確認遺物

青峰爆「決裂金曲還刪Lulu好友」首回應

4所大學永遠下課！　教育部：近千名學生要轉校

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

更多

最夯影音

更多

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面