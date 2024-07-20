7個月受理149件兒童性影像案　台中警揭「裸聊詐騙」甜蜜陷阱

▲▼台中市每個月有21名國中小裸照被拍流傳，婦幼隊宣導揭露「裸聊詐騙」網路陷阱。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

偷拍、販售未成年兒少性影像的「創意私房」論壇爆發後，引發社會撻伐聲浪，台中警方今年1至7月受理性影像案件有710件，其中國中國小人數佔了2成，也就是149件，有的是同學間惡作劇偷拍，有的是被網友誘騙自拍上傳，婦幼隊為打擊新型態犯罪，派出型男正妹波麗士拍攝影片，揭開「裸聊詐騙」甜蜜陷阱，提醒民眾交友前務必審慎並懂得保護自己。

藝人黃子佼在「創意私房論壇」購買非法兒少影片一案爆發後，引發檢警高度重視，檢方動員全國警政單位逐一拘提、偵訊論壇內的會員，其中1名新北市中和區的補習班負責人蘇男在地檢署複訊後，回到家疑畏罪自殺。

婦幼隊表示，近年來性影像詐騙案件層出不窮，經統計113年1至7月受理性影像案件（含兒少性剝削）有710件，其中網路裸聊的交友詐騙有440件，占了62%，嫌犯先是以交友名義聊天，誘騙脫衣偷拍裸照，被害人若是上班族，就會被勒索金錢，去年12月，1名男子為了能刪除自己裸照，被要求到超商匯2萬元，還好被店員和警員阻擋，該男子封鎖對方後，就不再收到勒索訊息。

被害人若是學生族，網友就利誘多拍一些，側錄後販賣給類似「創意私房論壇」的網站牟利，警方發現，男性被害人占了56%，顛覆一般人對性影像犯罪受害者的想像，已成為年輕男性的惡夢。

婦幼隊自112年迄今，已自製拍攝10部有關「性騷、跟騷及性影像」等影片，在台中市29個行政區走透透，並且進入校園、社區及社福機構宣導防詐，高達621場次，廣獲好評。

警方找來曾引起地方媽媽暴動的「天菜帥警張庭菘」及「前正妹警花李芷儀」拍製「撩男撩女不裸聊」宣導影片，提醒民眾，詐團常假裝帥哥美女透過網路尋找目標，經過攀談認識後，便以愛為名要求對方傳送性影像或視訊裸聊，再據以恐嚇若不交付金錢或遊戲點數，將散布私密影像，鮮肉男切勿因一時意亂情迷而忽略網路危險。

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