PTT發聲明！認補教男疑板務站長「所涉犯罪應與所任職務無關」

▲墜樓身亡的蘇男被發現是「創意私房」會員，還似乎是PTT站長 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市中和區19日發生墜樓案，死者是補習班負責人41歲蘇姓男子，被查出是「創意私房」偷拍網站的會員。網紅「四叉貓」劉宇在FB發文爆料，蘇男似乎是現任的PTT站務站長。對此，PTT稍早在FB粉專發出公告，指出墜樓者確實疑似是板務站長，「然就人別身分部分仍待檢警偵辦，本站將依法配合調查。」

「批踢踢實業坊(Ptt.cc) 」完整公告如下：

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網傳近日兒少相關新聞「疑涉『創意私房』遭搜查中和41歲補教師墜樓身亡」報導中，墜樓者疑似為本站板務站長。為此，本站說明如下：

一、

依近日新聞報導內容中之相關資訊，墜樓者確有可能即為本站板務站長FrostMaiden。

然就人別身分部分仍待檢警偵辦，本站將依法配合調查。

二、

依本站組織架構，板務站長僅負責看板行政管理事務，

無法干涉職權以外事務，其非本站發言人，更無帳號管理與系統設定或變更權限。

是以若依現今媒體披露之案情，墜樓者即使為FrostMaiden站長，

其疑似涉及之犯罪尚應與所任之站長職務無關。

但即使如此，未來本站仍將依法配合檢警機關就本案之調查，

以釐清是否有使用者因此受害。

三、

保障兒少權利係世界共識，如何更努力、也更適切地採取與配合各項兒少保護措施，

向為本站所極力關注之面向，

此並不因本站任何管理者個人涉及不法行徑而會有任何改變。

本次事件，無論整體案件中對兒少之傷害，或是疑似涉案者發生墜樓之情況，

本站均感到萬分遺憾。

未來，本站亦將對各級管理者加強宣導兒少保護與尊重生命等觀念，

祈更能避免憾事發生。

以上為初步說明。