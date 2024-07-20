補習班負責人捲「創意私房」遭調查後墜樓亡　家屬低調招魂

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天（19日）驚傳補習班負責人墜樓身亡，經查死者是「創意私房」會員，日前遭檢方傳喚，返家後心情鬱悶，將自己反鎖房內，老婆後來聽聞墜落聲響，才發現他從4樓墜樓身亡。今天（20日）上午檢方會同家屬相驗，死者妻子、妹妹及母親到場，結束後前往住處招魂，全程不發一語。

▲補習班負責人為創意私房會員，遭傳喚後心情鬱悶墜樓身亡，家屬低調報驗招魂。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，昨天墜樓的男子，為一家專教高中生的補習班負責人，檢警查出，他同時也是未成年色情影片網站「創意私房」會員，近日遭檢方傳喚到案說明，並查扣電腦、硬碟等證物，釐清男子除涉嫌下載未成年不雅影片外，是否偷拍補教班高中生隱私上傳網站。男子到案說明後遭檢察官聲請羈押，但因管轄權問題，遭台中地裁定無保飭回，返回家中就悶悶不樂，將自己關在房內。

▲家屬返回墜樓處招魂。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，男子墜樓時，妻子在客廳裡聽聞巨響，經察看後才發現，立即通知救護車送往醫院急救，但經搶救仍宣告不治。今天早上11時許，死者妻子、妹妹及母親，抵達醫院往生室，相驗結束後快步離開，並返回住處招魂，面對媒體詢問，都低頭不願多做表示。

▲家屬招魂後離去，全程不願多作說明。（圖／記者陸運陞攝）