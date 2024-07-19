涉創意私房偷拍高中女！補習班負責人遭聲押獲請回　1天後墜樓亡　

▲ 蘇男被查出是「創意私房」會員，遭檢警傳喚後，突然於今午在住處4樓墜落身亡 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者白珈陽／台中報導

新北市中和區19日發生墜樓命案，死者確認為補習班負責人41歲蘇姓男子，他被查出是「創意私房」偷拍網站的會員，17日遭檢警拘提到台中地檢署問訊，檢察官訊後依法聲押，不過台中地院以「無管轄權」為由，裁定無保請回。蘇男18日回到新北住處，未料不過1天的時間，今日中午11時許，被妻子發現從4樓房間墜樓，經送醫搶救不治。詳細案情及經過，由轄區警方進一步釐清。

據悉，蘇男是新北市一家專教高中生的補習班負責人，檢警偵辦「創意私房」一案，循線發現他是該網站會員，疑似偷拍補習班內女高中生，以及非法持有其他會員上傳的不雅影片。

檢警17日上午將蘇男拘提，並查扣蘇男的電腦、硬碟等證物，解送至台中地檢署訊問，檢察官訊後依法向台中地院聲請羈押，但法院認為「無管轄權」，昨（18）日裁定無保請回。

至今日中午11時許，蘇男將單獨在房內，與他同住的妻子在客廳突然聽到「碰」的聲響，隨後竟發現丈夫從4樓墜落至1樓，立即報案求助，蘇男經送醫搶救後，仍傷重宣告不治。警方獲報到場勘驗，現場無打鬥痕跡，詳細墜樓原因，需要再行釐清。

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