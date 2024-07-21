越共總書記阮富仲國葬25、26日舉行　降半旗暫停娛樂活動

▲越共總書記阮富仲過世，越南將於7月25日至26日舉行國葬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）19日病逝，他是越南數十年來最有權勢的領導人之一。依據越南政府20日特別公告，將於7月25日至26日為阮富仲舉行國葬，全國屆時將哀悼2日，政府機關、公共場所降半旗，停止所有公共娛樂活動。

越南快訊、BBC等報導，阮富仲葬禮將在河內市的5號國家殯儀館舉行，弔唁儀式進行時間為25日上午7時至晚間10時、26日上午7時至下午1時，接著舉行追悼會。到了26日下午3時，安葬儀式會在河內市梅驛公墓舉行。

依據越通社發布的訃告，阮富仲過去患有重病，儘管接受治療，但仍因年老病重、醫治無效，19日下午1時38分在108中央軍隊醫院過世，享壽80歲。訃告並未提及具體病因，根據政府聲明，阮富仲在60年工作生涯期間為黨、民族的光榮革命事業有著偉大顯著貢獻。

▲阮富仲最近一次露面是在6月，當時還與俄羅斯總統普丁會談。（圖／達志影像／美聯社）

阮富仲1944年4月14日出生於河內市東英縣（Dong Anh），曾在越共黨刊《共產》雜誌任職，一路做到總編輯，並於1990年代快速晉升，從河內市委書記當上越共中央政治局常委。接著2006年當選越南國會主席，在越南權力順位排名第4，並在2011年當選中央委員會總書記和中央軍事委員會書記，成為越南黨和國家最高領導人。

不只如此，越南共產黨2021年打破先前總書記任期兩屆的常規，給予阮富仲第三個任期，讓他成為繼胡志明與黎筍後任期最長的越共最高領導人。

在阮富仲執政期間，越南保持高速經濟成長，且在過去這10年，越南平均GDP成長達6%，並發起大規模反貪腐運動，有將近20萬名官員被起訴或面臨紀律處分。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所高級訪問學者阮江（Giang Nguyen；音譯）曾說，阮富仲堅信要讓黨保持廉潔、與時俱進，這樣黨才能與國家共存千年。