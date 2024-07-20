泰屁孩做「土製炸彈」誤引爆慘死！　屍塊噴飛、舌頭炸爛

▲少年在朋友家院子誤引爆土製炸彈，當場死亡。（圖／翻攝自thethaiger）



記者王佩翊／編譯

泰國一名少年到朋友家時，趁著對方不注意，在院子內研製土製炸彈，但卻意外引爆。朋友聽到爆炸聲響衝上前去時，他已經被活活炸死，不但舌頭被炸飛，屍體旁更散落著屍塊與牙齒。

根據thethaiger報導，素林府一名就讀中學的少年16日上午11時到朋友家。兩人約好要一起去找另外一名朋友，由於該名朋友還沒準備好，因此請少年先在門口等待，再一起出發去找另外一人。

死者的朋友表示，自己就只是去上廁所，短短幾分鐘後，他便聽到外面發生爆炸聲，衝到自家院子查看時，少年已經明顯死亡。當下他嚇到不知所措，連忙叫來67歲的阿嬤協助處理。

警消接獲通報後，前往事發現場，並調查少年死因。警方指出，死者身上還穿著學校制服，嘴部有嚴重創傷，舌頭被炸斷，遺體倒在血泊中，附近則散落著肉塊和牙齒。現場還發現了一些釘子和其他炸彈零件，警方懷疑少年是在製作土製炸彈的過程中不慎引爆死亡。

死亡少年的朋友說，少年平時就喜歡製作自製炸彈，還會在遠離住宅區的無人之處測試，在此之前已經製造過很多炸彈。少年的遺體已被送往醫院驗屍，以正式釐清死因。