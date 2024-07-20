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泰國投毒案嫌犯身份曝！老公是杜拜億萬富豪　花16萬聘死者化妝

▲▼曼谷飯店毒殺案的死者Sherine Chong，可能在是毒死了其他人後輕生的兇手。（圖／翻攝自泰國皇家警察）

▲最新消息指出，涉嫌在曼谷飯店投毒殺人的Sherine Chong自稱是杜拜億萬富豪的妻子。（圖／翻攝自泰國皇家警察）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日發生6死毒殺案，警方懷疑死者中的56歲越南裔美籍女子Sherine Chong向其他人投毒後自盡。最近，同樣遇害的化妝師Phu Gia Gia的母親Tuy透露，Sherine Chong自稱是杜拜億萬富豪的妻子，她每次出行都會高薪聘請Phu Gia Gia隨行，為她提供化妝服務。

據亞洲新聞台報導，Phu Gia Gia是越南峴港著名的化妝師，他過去曾為不少藝人、選美比賽，以及時裝周服務。Tuy表示，Phu Gia Gia經常會到國外工作，還會定期去曼谷出差。一名峴港婦女將Phu Gia Gia介紹給Sherine Chong後，就多次陪同Sherine Chong到香港、泰國去，在旅行期間替Sherine Chong化妝。

▲▼ 泰國曼谷飯店毒殺案，其中一名死者是越南37歲知名化妝師Phu Gia Gia（Tran Dinh Phu）。（圖／翻攝自臉書）

▲Sherine Chong長期聘請越南化妝師Phu Gia Gia擔任她旅行時的化妝師。（圖／翻攝自臉書）

Tuy告訴記者，Sherine Chong開出的薪資很高，Phu Gia Gia每次出行就能獲得5000美元（約新台幣16萬元）的報酬，不過Phu Gia Gia曾提及這位客戶「非常難搞」，在聘用他前還要先諮詢過香港的風水師，評估他是否適合擔任Sherine Chong的化妝師。

Tuy在採訪中悲痛指出，她與丈夫至今都無法接受兒子在泰國去世的事實，「Phu Gia Gia從來不喝酒，也不喝茶和咖啡，他旅行的時候都會自己買瓶裝水喝，沒想到現在居然被人下毒在茶水中死去，真的太可怕了！我的兒子沒有做錯任何事，為什麼這些人要下毒害死他？」

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