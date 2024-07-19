越共中央總書記阮富仲逝世　中共中央第一時間向越共中央致唁電

▲越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）於當地時間7月19日去世。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

《新華社》今晚引述《越通社》消息稱，越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）於當地時間7月19日去世，享年80歲。大陸官媒稍早快訊，「中共中央就越共中央總書記阮富仲逝世向越共中央致唁電。」

《越通社》昨18日下午突然發消息，針對阮富仲健康狀況，越共中央政治局、書記處、各主要領導和中央書記處書記親自指導，集合各專業機構教授、醫生、醫務人員、頂級專家，全力為阮富仲進行積極治療和保健工作。

綜合陸媒報導稱，阮富仲因為要專注接受治療，為了確保越共中央委員會、政治局和書記處的總體指導調控工作，根據越共第十三屆中央委員會、政治局和書記處的工作制度，國家主席蘇林暫代指導越共中央委員會、政治局和書記處的工作

相隔一天，今晚7點多，大陸媒體引述《越通社》《人民報》等消息，第一時間發出快訊阮富仲逝世消息。

《越通社》消息指出，阮富仲患病期間，受到竭力治療和悉心照顧，由於年事已高、病情嚴重，於當地時間19日13時38分在醫院去世。他的國葬安排將會專門公佈。

▲2022年10月31日，習近平在人民大會堂北大廳為阮富仲舉行歡迎儀式。（圖／翻攝新華社）

中越關係近年回溫，2022年10月中共二十大後，阮富仲是第一位親自赴華訪問的國家領導人。中共中央總書記習近平在北京人民大會堂接見阮富仲，兩人舉行會談前，習特地在北大廳為阮富仲舉行歡迎儀式。

歡迎儀式結束後，習近平與阮富仲牽手步入東大廳會談，這張牽手照成為難得歷史鏡頭。

習近平當時指出，「熱烈歡迎阮富仲在中共二十大召開後即對中國進行正式訪問。」並且以「同志」相稱阮富仲，強調兩人近年保持密切溝通，引領中越關係發展達成許多重要共識，並且全面落實，取得顯著成效。

▲ 2023年12月12日習近平抵達越南河內與阮富仲舉行會談 。（圖／翻攝 新華社）

隔年習近平12月回訪越南河內，阮富仲親自在主席府廣場為舉行隆重歡迎儀式。習近平受高規格接待，同阮富仲登上檢閱台，軍樂隊奏中越兩國國歌、鳴21響禮炮，兩人一起檢閱儀仗隊、觀看分列式。

隨後習近平與阮富仲發布聯合聲明， 雙方同意發表《關於進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》，一共十三條聲明，其中第十項，「越方重申堅定奉行一個中國政策，支持兩岸和平發展與中國統一大業，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動並一貫支持不干涉各國內政原則，不同台灣發展任何官方關係。當時遭我方抗議。