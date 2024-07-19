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大陸 大陸焦點 特派現場

越共中央總書記阮富仲逝世　中共中央第一時間向越共中央致唁電

▲▼   2020年2月3日，在越南首都河內，阮富仲在越南共產黨建黨90週年紀念大會上發表講話的資料照片。新華社/越通社 。（圖／翻攝 新華社）

▲越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）於當地時間7月19日去世。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

《新華社》今晚引述《越通社》消息稱，越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）於當地時間7月19日去世，享年80歲。大陸官媒稍早快訊，「中共中央就越共中央總書記阮富仲逝世向越共中央致唁電。」

《越通社》昨18日下午突然發消息，針對阮富仲健康狀況，越共中央政治局、書記處、各主要領導和中央書記處書記親自指導，集合各專業機構教授、醫生、醫務人員、頂級專家，全力為阮富仲進行積極治療和保健工作。

綜合陸媒報導稱，阮富仲因為要專注接受治療，為了確保越共中央委員會、政治局和書記處的總體指導調控工作，根據越共第十三屆中央委員會、政治局和書記處的工作制度，國家主席蘇林暫代指導越共中央委員會、政治局和書記處的工作

相隔一天，今晚7點多，大陸媒體引述《越通社》《人民報》等消息，第一時間發出快訊阮富仲逝世消息。

《越通社》消息指出，阮富仲患病期間，受到竭力治療和悉心照顧，由於年事已高、病情嚴重，於當地時間19日13時38分在醫院去世。他的國葬安排將會專門公佈。

▲▼ 2022年10月31日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同越共中央總書記阮富仲舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為阮富仲舉行歡迎儀式。這是歡迎儀式結束後，習近平同阮富仲步入東大廳會談。 。（圖／翻攝新華社）

▲2022年10月31日，習近平在人民大會堂北大廳為阮富仲舉行歡迎儀式。（圖／翻攝新華社）

中越關係近年回溫，2022年10月中共二十大後，阮富仲是第一位親自赴華訪問的國家領導人。中共中央總書記習近平在北京人民大會堂接見阮富仲，兩人舉行會談前，習特地在北大廳為阮富仲舉行歡迎儀式。

歡迎儀式結束後，習近平與阮富仲牽手步入東大廳會談，這張牽手照成為難得歷史鏡頭。

習近平當時指出，「熱烈歡迎阮富仲在中共二十大召開後即對中國進行正式訪問。」並且以「同志」相稱阮富仲，強調兩人近年保持密切溝通，引領中越關係發展達成許多重要共識，並且全面落實，取得顯著成效。

▲▼ 2023年12月12日下午，中共中央總書記、國家主席習近平抵達越南河內在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 2023年12月12日習近平抵達越南河內與阮富仲舉行會談 。（圖／翻攝 新華社）

隔年習近平12月回訪越南河內，阮富仲親自在主席府廣場為舉行隆重歡迎儀式。習近平受高規格接待，同阮富仲登上檢閱台，軍樂隊奏中越兩國國歌、鳴21響禮炮，兩人一起檢閱儀仗隊、觀看分列式。

隨後習近平與阮富仲發布聯合聲明， 雙方同意發表《關於進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》，一共十三條聲明，其中第十項，「越方重申堅定奉行一個中國政策，支持兩岸和平發展與中國統一大業，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動並一貫支持不干涉各國內政原則，不同台灣發展任何官方關係。當時遭我方抗議。

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