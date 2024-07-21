習近平弔唁老友手寫留言曝光：沉痛悼念中國人民偉大朋友阮富仲同志

▲ 習近平親自前往越南駐華使館弔唁老朋友阮富仲 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

越共總書記阮富仲19日逝世，中共中央第一時間發布唁電，中共總書記習近平昨20日親自前往越南駐大陸大使館弔唁老朋友。根據《央視》釋出畫面，習近平在阮富仲遺像前駐足默哀，向遺像三鞠躬，在弔唁簿上留言簽名，內文表示以沉痛心情悼念阮富仲的逝世，並且以「中國人民偉大的朋友」、「同志」稱呼自己的老朋友阮富仲。

▲越南駐華領事館大廳中央擺放阮富仲靈堂。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

《央視》昨晚間新聞釋出畫面，中共中央總書記、國家主席習近平親自前往越南駐華使館，弔唁越共中央總書記阮富仲逝世。

畫面顯示大廳正中央擺放著阮富仲的遺像。一旁擺放習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希送的花圈，中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委以及中聯部、外交部、國防部、北京市委和市政府、有關人民團體送的花圈擺放在遺像前。蔡奇、王毅等參加弔唁活動。

▲ 習近平在弔唁簿上留言與簽名 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平走到阮富仲遺像前駐足默哀許久，向遺像三鞠躬，在弔唁簿上留言並簽名。央視也曝光手寫內容，「沉痛悼念越南人民傑出領袖，中國人民的偉大朋友阮富仲同志。」

隨後習近平與越南駐華大使範星梅短暫談話，首先指出阮富仲過去貢獻，「是堅定的馬克思主義者，是越南共產黨和越南人民的偉大領導者，把畢生精力獻給了越南黨和國家，獻給了越南人民，獻給了越南社會主義事業，深受越南全黨全軍全國人民擁護和愛戴。」

▲習近平與阮富仲有多年情誼，對他逝世十分沉痛悼念 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平也說出自己心情，「十多年來，我和阮富仲同志交往密切，結下了深厚的同志情。具有里程碑意義的是，去年我們一道宣佈構建具有戰略意義的中越命運共同體。阮富仲同志的逝世使我們失去了一位中越關係推動者和社會主義事業同行者，令我們非常悲痛。我們將永遠銘記阮富仲同志為兩黨兩國關係和世界社會主義運動事業作出的傑出貢獻。」

談及未來中越關係，習近平強調，相信在越共中央堅強領導下，越南人民一定能化悲痛為力量，在革新開放和社會主義建設事業中不斷取得新的更大成就。「我堅信，中越雙方一定會繼續一道努力，推動中越命運共同體建設走深走實。」

越南駐華大使範星梅表示，「習近平總書記前來弔唁，中共中央第一時間向越共中央發出唁電，體現了中國黨、政府對越中兩黨兩國關係的高度重視，體現了習近平總書記對阮富仲同志的特殊感情，越方深受感動，深表感謝。」

範星梅說，「阮富仲生前高度重視對華關係，為發展越中友誼付出巨大心血、作出巨大貢獻。」越方將繼承阮富仲遺志，落實好越中兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，堅持將發展對華友好合作作為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先，推動具有戰略意義的越中命運共同體建設繼續向前發展。