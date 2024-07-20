竹北8天坑、偷工減料釀建物倒塌28人罹難　時力揭豐邑30年黑歷史

▲時代力量整理豐邑建設這三十年來作為。（圖／時代力量提供，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

新竹縣竹北市2023年間陸續出現8個大大小小的天坑！檢方調查發現，該案為豐邑建設的「豐采520」建案偷工減料釀禍，而新竹縣長楊文科、工務處長江良淵等人涉入其中，犯罪所得達2.5億台幣，新竹縣長楊文科因貪汙治罪條例遭起訴。時代力量表示，有關楊文科與豐邑建設之間的黑暗交易，嚴重威脅公共安全，特別整理豐邑建設這三十年來的惡質行為，並詳細剖析。

豐邑建設爭議不斷，竹北建案「豐采520」2022年曾釀8次天坑，旗下建案「晴空匯」火警也造成2名消防員殉職，竹市府指出該建案包括電線過於密集、防火填塞未確實等多項缺失。



時代力量指出，楊文科作為新竹縣長，本應保護民眾的生命財產安全，卻與豐邑建設有密切勾結。豐邑建設的前身為豪隆建設，在921大地震中因偷工減料導致建築倒塌，被依過失致死罪判刑，然而負責人劉樹居及其妻黃淑美並未因此退出建設業，反而以豐邑建設之名復活，並在新竹縣內進行一系列惡質建案。



時代力量痛批，豐邑建設持續以偷工減料、逃避環評等方式危害當地居民的生活安全，多次發生天坑事件，仍未痛定思痛，反而不斷重蹈覆轍，漠視人命。更令人震驚的是，楊文科利用職權，多次干涉環保和建設審查程序，協助豐邑建設逃避法律的約束，使建案成功繞過環評限制。



時代力量呼籲加強《建築法》制度修訂，嚴厲懲罰惡質建商，以保障公眾安全和利益，建議提高罰則至建商營業額的一定比例，並賦予主管機關停牌停業的權限，終結像豐邑這樣的惡質建商。



時代力量提到，去年時代力量曾提出相關修法倡議，可惜未能獲得藍綠白三黨的支持與認同。此次事件再次凸顯修法的迫切性，希望能喚起立法院的重視，推動《建築法》的修訂，有效保障人民的生命和財產安全。