卓冠廷曝「H鋼變形照」！豐邑急發聲回應　強調安全無虞

▲卓冠廷議員曝光一張豐采520H鋼小樑變形的照片，引起軒然大波。（圖／左:翻攝卓冠廷臉書、右:豐邑機構提供）



記者陳凱力／新竹報導

豐邑建設位於竹北的「豐采520」建案涉偷工減料除了釀成天坑坍塌外，相關涉案人員，包含新竹縣長楊文科、工務處長江良淵等人涉入其中，起訴書中豐邑建設為省2億費用，竟將H型鋼擋土樁長度縮減到只剩一半，新北市議員卓冠廷更曝光建案地下室照片，怒轟謀財害命。對此，豐邑機構也做出回應。

豐邑機構說，卓議員所展示的照片拍攝於地下室未完工且遭到長期停工時所拍攝。由於逆打工法於地下室結構工程時，不能隨意停工，否則在樓板尚未灌漿，結構不完整，地下側向壓力加壓的情況，將會導致H型鋼樑受力不均，會造成小樑變形。因此，豐邑機構一直以來不斷地和主管機關溝通，為了安全，請求核准地下室的搶險施工，最後在停工數月之後，同意地下室搶險施作，因此在搶險工程期間，已經全數將受損之小樑置換並補強必要之結構，也經由專業技師現勘簽證確認安全無虞。

▲從卓議員臉書的照片可明顯看出，鋼樑嚴重變形。（圖／翻攝卓冠廷臉書）



豐邑機構解釋，地下室搶險工程於112年下半年完成後，也立即提送搶險總結報告，並且依照搶險會議中，委員和居民的提議，委由兩家第三方技師公會進行現勘、檢測，並出具報告，其中也包含社區居民所指定之技師公會，報告內容均表示安全無虞。

豐邑機構重申，企業秉持著安全第一的原則，此案前後委由超過五家之第三方單位進行各項不同之鑑定，確保基地本身、周邊安全、鄰房均是安全無虞。豐邑機構非常重視每位客戶的擔憂，並一直將客戶的安全與信任放在首位。由衷期盼大家勿被有心人士利用片段不完整之資訊所誤導，造成大眾不必要的恐慌與擔心。

▲今日縣府工務處派員到工地現場察看。（圖／新竹縣府提供）

新竹縣府工務處長戴志君也表示，經了解，這張照片是去年在進行搶險計劃前的工地舊照，工務處當時已嚴格要求豐邑展開搶險計劃，持續確保基地周邊之公共安全。

搶險計劃經過專案小組審查通過，已在去年9月30號施作完成，後再經過住戶指定的台北市土木技師公會鑑定，確定周邊道路環境安全穩定，同時另外有第三方的技師解讀定期監測的資料數據，向民眾說明，確認周邊道路環境目前是安全無虞。