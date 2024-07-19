豐采520一坪60萬！卓冠廷曝「地下室照」：H型鋼彎了　轟謀財害命

▲新竹縣長楊文科因竹北天坑案，遭查出涉貪。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣竹北市2023年間陸續出現8個大大小小的天坑！檢方調查發現，該案為豐邑建設的「豐采520」建案偷工減料釀禍，而新竹縣長楊文科、工務處長江良淵等人涉入其中，犯罪所得達2.5億台幣，豐邑建設為省2億費用，竟將H型鋼擋土樁長度縮減到只剩一半，新北市議員卓冠廷更曝光建案地下室照片，怒轟謀財害命。

新竹地檢署調查發現，「豐采520」結構外審送審通過的的基礎開挖擋土設計是，在建案周邊打設33.8公尺的H型鋼擋土樁，以貫入土層8公尺（開挖面25.4公尺）後才能開挖，不料，豐邑為了減少擋土費用支出，竟然要求技師將將H型鋼擋土樁長度由33.8公尺縮減為18.5公尺，以減少1億5598萬餘元的擋土費用。

為了避免外界質疑，豐邑建設再另外以H型鋼擋土樁中加設27公尺劣質混凝土之地質改良樁（即CCP）因應，但在採購發包會議中，豐邑機構包括創辦人、總經理、副理、協理等4名高層，又擅自將CCP設計長度、數量砍半，再節省4481萬元的費用。

因工程偷工減料，導致「豐采520」建案周圍道路8度發生坍塌，而新竹縣政府總計發出4次停工命令。檢方查出楊文科等人涉入其中，楊文科更曾向下施壓，要替建商「疏通」。

▲豐采520地下室照片，H型鋼都彎曲了。（圖／卓冠廷臉書）

新北市議員卓冠廷18日在臉書上PO出「豐采520」建案地下室照片，並指出，豐采520地下室提供支撐的H型鋼部分已彎曲，代表基地支撐結構可能已歪斜，結構力量不平衡。而造成這種結果，其根源恐怕就是因為豐邑為了省下2億多的基礎工程支出，而偷工減料、偷改設計。他怒轟「用謀財害命來講楊文科這幫人，真的一點都不為過。」

卓冠廷怒指，「豐邑建設這一案一坪要價60萬，總共890戶，只要完成交屋，200億就在口袋。你今天卻拿整個區段的人命開玩笑，去省連續壁那2億？」

卓冠廷憤怒質問，「請問楊文科縣長，請問江良淵處長，你們兩位從前縣府時期，一個是副縣長，一個是建管科長，你們一路這樣支持著豐邑建設，接受施壓，接受關說，你們晚上還睡得著嗎？」

他再問，「請問豐邑建設，你們可以不向買了豐采520的消費者說明清楚工地狀況嗎？他們還在付工程款，可以接受一輩子的積蓄換來這樣的工程品質的房屋嗎？」