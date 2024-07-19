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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊文科涉貪起訴！　黃國昌被問「沒有發表太多看法？」回應了　

▲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲楊文科涉貪遭起訴，黃國昌今回應。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

新竹縣長楊文科等公務員被控涉護航豐邑機構遭起訴，台灣民眾黨立委黃國昌今天受訪說，任何形式的貪污圖利，在台灣社會沒有辦法被容忍，楊文科要給新竹縣民跟竹北市民清楚交代。

新竹地檢署17日指出，竹北天坑案豐邑建案遭停工，楊文科涉助復工並與建商於某飯店總統套房見面並接受免費餐食等招待，承諾「可直接往下做」，依涉貪污罪嫌起訴。

黃國昌今天召開「綠能國家隊還是詐騙國家隊，聯合再生罔顧國安一騙再騙」記者會時，媒體詢問前海基會董事長鄭文燦疑涉貪遭收押，黃國昌連發臉書貼文，但這次對於楊文科的案子，沒有看到發表太多的看法。

黃國昌回應，任何形式的貪污圖利，在台灣社會沒有辦法被容忍，楊文科必須要跟新竹縣民，特別是竹北市民交代清楚，縣府為何同意復工。至於楊文科主張的事情，按照司法程序處理就好，他最關心的，是新竹縣政府當初的錯誤決定，對民眾造成的傷害。

媒體詢問黃國昌，台灣民眾黨主席柯文哲之前同框前台南市議長李全教，被綠營攻擊，現在內政部長劉世芳、民進黨秘書長林右昌也與李全教同台。黃國昌表示，「民進黨的雙標是今天才是新聞嗎」，請問民進黨的標準為何。

此外，立法院16日決議，要求政府解除組團赴中觀光限制。媒體詢問黃國昌，如果行政部門沒有落實，是否會刪除交通部預算。

黃國昌指出，不會有太早的預設，維護台灣的尊嚴與對等是民眾黨非常重要的核心價值，在此前提下，民眾黨也非常重視兩岸要能溝通對話，特別是民間的交流與對話，不該被政治意識形態綁架。民眾黨團支持此案，是在幫執政黨架下台階，希望行政部門體察民意，看見基層民眾面臨的困境，逐步作出正確選擇。

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