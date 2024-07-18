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下周恐有颱風影響　「強度中颱以上」

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲密切關注下周可能有颱風影響台灣。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，今年西北太平洋第3顆颱風即將出現！非常靠近台灣的機會相當大，強度至少在中度颱風或以上，對台灣是會有影響的。對此，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，不排除有颱風，下周二、下周三可能影響台灣，還要再觀察。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周六晴到多雲，吹東南風，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南、各地山區有局部大雨機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

黃恩鴻說，周日、下周一吹南風，太平洋高壓稍減弱北抬，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後中部以北、東部、東部山區有局部短暫雷陣雨；下周二、下周三低壓帶影響，南部、東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今年西北太平洋第3顆颱風即將出現！在未來7天，幾個關鍵的時間點可要特別注意，周六、周日太平洋高壓開始北抬，讓出有利醞釀熱帶擾動的溫床；周日季風槽內熱帶擾動爭相出頭，左邊這顆向西北行，進入南海，繼續朝海南島前進。

林得恩提醒，右邊這顆對台灣來說，就要特別小心注意了，因為它具有更多向北分量的運動趨勢，加上環境駛流場的導引，非常靠近台灣的機會相當大，強度至少在中度颱風或以上，對台灣是會有影響的，時間點就從下周一、下周二拉開序幕。

對此，黃恩鴻分析，屆時南海到菲律賓東方海面有低壓形成，預估有比較強的發展，不排除成為颱風，下周二、下周三可能影響台灣，是最靠近的時間點，強度也可能中颱以上，因有些模式做到中颱，有些做到變比較強，已經離比較遠，還要持續觀察。

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