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下周颱風機率達70%　預估路徑曝

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式50次系集模擬機率圖顯示，下周三通過海南島附近的輕颱機率，已從30%降回20%；另一輕颱在台灣東南方海面，其存在機率則已提高至70％。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式50次系集模擬機率圖顯示，下周三輕度颱風在台灣東南方海面，其存在的機率則已提高至70%，威脅大小則視其路徑靠近台灣的程度，應繼續觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日水氣增多，恆春半島及台東有局部陣雨，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨（雷擊、強風、瞬間大雨⋯）的威脅。

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▼吳德榮表示，系集路徑模擬圖顯示，路徑離散程度代表不確定性。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮說，周五至周日水氣略減少，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地；下周一、下周二水氣再增多，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨威脅；下周三視颱風靠近的程度而定，有不確定性，需再觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式50次系集模擬機率圖顯示，下周三通過海南島附近的輕颱機率，已從30%降回20%，並續降低；另一輕颱在台灣東南方海面，其存在的機率則已提高至70%，系集路徑模擬圖則顯示，路徑離散程度代表不確定性，威脅大小則視其路徑靠近台灣的程度，由於模擬持續調整，應繼續觀察。

對此，中央氣象署預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估南海到菲律賓東方海面有低壓形成，不排除成為颱風，下周二、下周三可能影響台灣，是最靠近的時間點，強度也可能在中度颱風以上，還要持續觀察。

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