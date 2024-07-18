颱風可能周末生成！下周二進逼台灣外海　2地雨最大

▲周末可能有熱帶性低氣壓或颱風生成，下周二、三影響台灣降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓附近有兩熱帶擾動發展，其中一個往海南島移動，對台灣沒有直接影響，菲律賓東方海面低壓則可能在周末生成熱帶性低氣壓或颱風，預計下周二、下周三來到台灣東方海面，外圍環流可能影響台灣東半側和北部有明顯降雨。

中央氣象署預報員李孟軒表示，最近台灣天氣受太平洋高壓影響，上午高溫炎熱，各地高溫普遍約33到36度，穩定天氣持續到周六，周六前天氣偏熱，午後留意雷陣雨，周日後太平洋高壓北移，南邊低壓系統水氣將逐漸移到台灣附近，要關注南邊熱帶擾動發展。

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李孟軒指出，今天(18日)台灣受太平洋高壓影響，風向偏東南風，迎風面有短暫雨，偏向午後雷陣雨，菲律賓附近有低壓系統，預估持續往海南島移動，對台灣沒有直接影響；周日太平洋高壓往北移動，要留意菲律賓東方海面低壓系統，周末有機會逐漸發展起來成為熱帶性低氣壓或颱風，下周二或下周三熱帶擾動有機會到台灣東方海面，要關注強度和位置，若距離台灣更靠近，可能為台灣帶來明顯降雨。

▲天氣重點。（圖／氣象署提供）

針對未來有兩個熱帶擾動，李孟軒進一步說明，目前位菲律賓上空的熱帶低壓，未來有發展機會，走向偏往海南島方向移動，對台灣沒有直接影響；另外一個菲律賓東方海面的低壓系統，目前整合中，消消長長還未有中心出現，周末有機會發展熱帶性低氣壓或颱風，未來隨太平洋高壓東撤北移，熱帶系統將往西北移動，預估下周二、下周三到台灣東方海面，外圍環流可能影響台灣東半側和北部，但因目前還沒成形，不確定仍大，北上離台灣多近和強度，會左右台灣下周天氣型態。

溫度部分，李孟軒指出，周六之前甚至周日，氣溫偏高，各地高溫約33到36度，高溫分布紫色區域包括大台北、中南部、花東縱谷，有機會到36度、甚至37度以上高溫。

▲▼未來一周高溫和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，李孟軒說明，周六之前偏東南風，以高壓影響為主，降雨偏午後陣雨為主，除東南部、恆春半島不定時有降雨外，午後各地山區、嘉義以南有短延時強降雨，嚴防劇烈降雨和雷擊；周日、下周一南方水氣向北移動，台東、南部不定時有短暫陣雨，其他地區以午後雷雨為主，包括中部、北部、宜蘭、花蓮山區。

李孟軒指出，下周二到下周三熱帶擾動位於台灣東方海面，外圍環流影響東半部、南部、北部有不定時短暫陣雨，中部偏向午後雷雨；下周二和下周三熱帶擾動位置對台灣天氣變化影響變數大，要持續關注最新預報。