烤番薯再3天　颱風挑戰下周生成！可能最靠台灣時間曝

▲周六前高溫炎熱，高溫上看37度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，周六之前大台北、中南部、花東縱谷高溫上看37度以上，周日後菲律賓東方海面有熱帶雲簇發展，不排除升成熱帶性低氣壓或颱風，路徑從菲律賓東方海面往北移動，預估下周二、下周三最靠颱風，不過強度和路徑仍待持續觀察。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周高溫炎熱，明天到周六大台北、中南部、花東縱谷有局部37度以上高溫，明天到周六各地晴到多雲，太平洋高壓持續影響台灣，環境吹東南風，迎風面東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部和各地山區也有局部短暫雷陣雨，嘉義以南和各山區有局部大雨機會。

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▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，周日之後菲律賓東方海面有熱帶雲簇發展趨勢，南方水氣逐漸增加，南部、台東有局部短暫陣雨，其他地方雲量增多，各地多雲，午後中部以北、東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

另下周二到下周三低壓帶有逐漸接近台灣趨勢，張竣堯表示，到時候南部、花東將出現局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於下周是否有颱風生成，張竣堯說明，下周太平洋高壓北移東退，南方大氣有利熱帶系統發展，路徑將從菲律賓東方海面向北移動，下周二、下周三距離台灣較接近，將到台灣東部外海，但靠近與否仍要觀察，下周熱帶系統發展以1個低壓為主，到時候是生成熱帶性低氣壓或颱風，要看後續發展程度，路徑仍待觀察，不排除後續還有熱帶系統發展。