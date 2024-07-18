颱風「生成機率6成」　專家：下周二晚外圍環流影響台灣

▲下周生成颱風機率約5到6成。（圖／賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

下周可能有颱風，氣象專家賈新興表示，要開始關注周日(21日)至下周一菲律賓東方外海熱帶系統的發展，下周一到下周二成颱機率約5到6成，下周二晚間到下周三下午台灣受颱風或熱帶低壓外圍環流影響，西半部和宜蘭有雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書說明，明天周五(19日)至周六深夜至隔天早上，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨；周日午後，新竹以南山區有零星短暫陣雨。另要觀察周五至周六南海熱帶性低氣壓發展機率，以及周日至下周一菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展機率。

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針對熱帶系統是否發展成颱，賈新興分析，下周一至下周二增強為颱風的機率約5至6成，需特別留意其未來發展和路徑趨勢。

▲天氣重點。（圖／氣象署提供）

後續天氣趨勢，賈新興說明，下周一起偏西南風水氣增多，午後苗栗以南和宜蘭有局部短暫陣雨，下周二清晨，恆春半島及宜花有零星短暫雨，午後台中以南及宜花東有局部短暫陣雨，北北基桃亦有零星短暫雨。

賈新興進一步指出，下周二晚上至下周三下午有受颱風或熱帶性低氣壓外圍環流影響，西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。下周四嘉義以南有局部陣雨，午後新竹以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。下周五嘉義以南有局部短暫陣雨，午後彰化以南、竹苗以北及宜花東有局部短暫陣雨，下周六西半部及宜花東有局部陣雨。

不過賈新興也表示，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，需留意最新的預報資訊。