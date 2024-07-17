日本歷史教科書描述「南京大屠殺」　教育團體憤怒抗議：請提證據

▲中國方面聲稱，有30萬人死於南京大屠殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本軍曾經於大日本帝國時期發動侵華戰爭，在1937年占領中華民國首都南京後，向居民、戰俘展開屠殺、縱火、性侵、搶劫，史稱「南京大屠殺」，至今各界依舊對死亡人數爭論不休。日本主要歷史教科書出版社介紹此一事件，並採用中國所聲稱的「30萬人遇難」之說法，遭到神奈川縣團體抗議，要求提出相關證據。

根據日媒《產經新聞》，在經過數十年來對於戰爭的反思，如今有9間日本出版社在教科書中描述被稱為「南京事件」的南京大屠殺，內文詳細記載「多數中國人慘遭殺害，包括女性、兒童等一般民眾和戰俘」，然而此一說法卻在日本當地引起爭論，由神奈川縣當地教職人員、地方議員所組成的民間團體，便透過文書要求9間出版社提出適當證據或論點。

該神奈川縣民間團體為「提升教育的神奈川縣民之會」（教育を良くする神奈川県民の会，代表為小山和伸）在過去20年內，針對教育政策提出諫言，目標在於提倡道德教科化、充實家庭教育。

針對各大教科書出版社在南京大屠殺採用的論述，該團體認為，「在梳理當年所留下的史料後，根本沒有相關的根據能夠證實日本軍曾經有組織性、且帶有意圖地命令執行『虐殺』。在確實曾經發生過的暴行、殺人，或違反軍令的事件之中，是依照法令進行懲處。」

▲對於南京大屠殺遇難人數超過30萬的說法，各方仍持不同意見。（圖／達志影像／美聯社）

針對南京大屠殺，出版社東京書籍在歷史教科書指出，「殺害多數中國人，包括女性、兒童，因此又被稱為『南京大屠殺』」；出版社帝國書院指出，「不僅是（中國）士兵，許多民間人士（即平民）也慘遭殺害」；日本文教出版則指出，「除了俘虜以外，還殺害多數居民」。

至於南京大屠殺的實際遇難人數，許多間出版社皆在歷史教科書中採信中國方面「30萬人遇害」的主張。

神奈川縣該民間團體於今年5月要求9間教科書出版業者，針對上述南京大屠殺的事件描述提出合理依據佐證，然而截至6月底前卻只有一間出版社做出回應。

針對南京大屠殺，日本外務省在官方網站上表示，「並無法否認，曾經發生過由（日本軍）所引起的，針對非戰鬥人員所進行的殺害和掠奪行徑」，等於間接承認曾經發生過南京大屠殺。

▲民眾曾聚集於日本駐香港總領事館，透過焚燒旭日旗的方式抗議南京大屠殺。（圖／達志影像／美聯社）

該民間團體營運委員長木上和高向《產經新聞》表示，「就連外務省官網，都沒有寫（舊）日本軍曾經有組織性命令執行虐殺。然而，這些教科書出版社卻採用『大虐殺』等詞彙，且還標示出中國所主張的『30萬人遇難說』，試圖單方面誘導。」

橫濱市前教職員森屋文乃曾經調查過各大出版社的教科書。他表示，「教科書必須保持公正，一旦孩子們打開教科書，結果卻發現自己的爺爺曾經放火搶劫，然而卻缺乏相關根據佐證，這容易導致孩子們自信心低落。」

對於出版社採用中方說法，聲稱30萬人死於南京大屠殺，日本網友留言時皆質疑其合理性，認為當時南京市人口也才不過27萬，且若中方聲稱的死亡人數屬實，則南京周圍勢必會有大量墳墓，屍體土丘恐將超越幾座東京巨蛋，以現今的考古學技術，勢必能夠完成檢驗。

另外，也有日本網友認為，當時許多中國士兵佯裝成平民百姓，因此中方聲稱平民遭到日軍屠殺的說法並不合理。