南韓首爾今降「極限暴雨」！清溪川暴漲、電車停駛　撐雨傘也沒用

▲南韓首爾17日開始降下極限暴雨，清溪川水位暴漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著滯留鋒面逐漸北移，南韓首爾、京畿道北部今（17）日降下200年一遇的「極限暴雨」，光是坡州市的時雨量就超過100mm、板門店累積降雨達到342mm，首爾站、汝矣島站、江南站的上班族才出門1分鐘就全身濕透，雨傘淪為無用之物，各地傳來道路與住宅淹水等災情，地鐵和電車也因豪雨停駛。

根據《韓聯社》，南韓首都圈17日上午開始降下暴雨，雨勢明顯集中在首爾、京畿道北部，南韓氣象廳今年以來首度針對首都圈發佈豪雨緊急災難警告簡訊，且光是從清晨4時24分至上午9時40分便一連發送20次，京畿道議政府市中浪川河濱停車場水位上漲，可見此次雨勢來得又急又快。

氣象廳統計指出，從15日下午5時至17日上午11時，京畿道坡州市板門店的累積降雨達到342.5mm、南楊州市倉峴里202mm、漣川郡長南面181.5mm、楊州市南面189mm、首爾市蘆原區159.5mm。

▲▼京畿道坡州17日降下暴雨，光是板門店累積降雨就超過300mm。（圖／達志影像／美聯社）

尤其17日上午8時22分，議政府市時雨量達到103.5mm、坡州市時雨量於上午7時3分達到101.1mm，短時間內的暴雨讓京畿道北部淹成水鄉澤國，部分道路水位更淹到成人膝蓋處，位於京畿道九里市的北部幹線道路因此淹水，駕駛們只好放慢車速。

南韓中央災難安全對策本部指出，各地降下豪雨，截至17日上午11時，全國已疏散來自21個市、郡、區的407戶、560名居民，其中來自忠清南道扶餘郡的30人躲避淹水和土石流、全羅南道光陽市143人躲避土石流。

韓國鐵道公社則指出，受到17日時雨量超過60mm的豪雨影響，從江原道春川駛向首爾的列車，部分路段被迫停駛，包括忘憂站（首爾市中浪區）至別內站（京畿道南楊州市）路段的所有列車從上午9時35分停止運行，直到上午11時16分才復駛，民眾被迫捨棄地鐵、電車，改為搭乘公車出上班，未料卻又因道路淹水而塞在路上。