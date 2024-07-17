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金與正怒嗆「新手段」報復！恐埋落葉地雷沿河漂　南韓暴雨挫咧等

▲▼北韓軍在前線地帶埋設地雷，卻反而誤踩重傷、死亡。（圖／南韓聯合參謀本部）

▲北韓軍在前線地帶埋設地雷，卻反而誤踩重傷、死亡。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者羅翊宬／編譯

面對南韓脫北者公民團體多次空飄含有反體制傳單的氣球，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹金與正接連發表談話，誓言不排除採取「全新手段」報復南韓。南韓軍方發現，北韓近來積極在邊境埋設地雷，地雷有可能趁暴雨期間，隨著河川氾濫和洩洪流入南韓，達成北韓欲達到的報復效果。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，隨著北韓朝鮮勞動黨副部長金與正14、16日連續兩度發表談話，怒嗆要採取新措施報復南韓空飄氣球的問題，南韓軍方簡直是嚇壞了，因為從近來觀測到的情報顯示，北韓從今年4月起便在軍事緩衝區（DMZ）北側埋設數萬顆的地雷，且這些地雷藏在落葉或木箱裡而難以辨識。

▲▼北韓士兵們將地雷揹在身上，準備進行埋設作業。（圖／大韓民國國防部）

▲北韓士兵們將地雷揹在身上，準備進行埋設作業。（圖／大韓民國國防部）

南韓聯合參謀本部今（17）日警告，目前北韓正積極延著250公里長的軍事緩衝區強化邊防作業，包括打造荒地、建造用來反戰車的圍牆、鋪設數萬顆地雷，儘管進度還停留在10%左右，且預估這些地雷是用來防止北韓軍人、一般居民越境脫北，卻還是無法掉以輕心。

隨著金與正揚言要採取「新手段」報復，加上受到滯留鋒面和梅雨季影響，近幾日南韓京畿道北部（與北韓接壤的坡州市等地）開始降下200年一遇的「極限暴雨」，一旦暴雨沖刷北韓埋設的地雷，而這些地雷又隨著河川氾濫流入南韓，無論北韓是蓄意、還是失誤，恐將對南韓造成難以預估的威脅。

▲▼北韓將地雷外觀設計成樹葉狀，敵方一開始恐難以辨識。（圖／大韓民國國防部）

▲▼北韓將地雷外觀設計成樹葉狀，敵方一開始恐難以辨識。（圖／大韓民國國防部）

▲▼北韓將地雷外觀設計成樹葉狀，敵方一開始恐難以辨識。（圖／大韓民國國防部）

報導指出，過去每逢暴雨期間，北韓經常擅自打開黃江壩、蓬萊湖、平康壩（暫譯）等大壩水門洩洪，事前並未通報南韓，導致泛濫的洪水延著臨津江、逆谷川、麟北川等河流流向南韓，埋設在邊境的地雷可能受到雨水和洪水沖刷而漂往南韓。

南韓軍方透露，自從上周開始進入梅雨季後，北韓埋設在地底的地雷已經遭到雨水沖刷而流失。南韓軍方警告，北韓過去為了要躲避金屬探測器，往往將地雷埋藏在木盒裡，甚至將外觀設計成落葉狀，導致一般人難以透過肉眼辨識出地雷，2015年就曾發生南韓士兵誤踩北韓木盒地雷而重傷的案例。

據悉，北韓軍隊在埋設地雷的過程中，數度失誤越過軍事分界線，遭到南韓軍方實施警告射擊。南韓軍方6月中爆料，北韓軍隊在埋設地雷時，曾發生數起士兵誤踩而引爆死亡的案例。

►又發現南韓空飄氣球！金與正怒嗆「祭新手段」：讓你們付出代價

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